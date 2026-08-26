Slovenke naposled le strle latvijski oreh

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva v turškem Istanbulu po preobratu premagala Latvijo s 3:2 (-23, -19, 15, 13, 12). Slovenske odbojkarice so se morale za drugo zmago v skupini A pošteno namučiti, po prostem četrtku pa jih v petek čaka še Madžarska.

Slovenke so po dobrem začetku prvenstva – odločna zmaga 3:0 nad Nemčijo in odvzet niz eni najboljših reprezentanc sveta in branilki naslova Turčiji pred nabito polno istanbulsko dvorano – v torek proti Poljski doživele hladen tuš in niso igrale na tako visoki ravni kot na prvih dveh srečanjih.

Druga zmaga je tu. FOTO: CEV

Slovenija – Latvija 3:2 (-23, -19, 15, 13, 12) Dvorana Sinan Erdem, gledalcev 3282, sodnika: Stoica (Romunija) in Kyriopoulou (Grčija).

Slovenija: Pavlović Mori 4 (1 blok), Godec, Pucelj 20 (2 bloka), Lorber Fijok 14 (1 as, 2 bloka), Sillah 13 (1 as, 2 bloka), Frelih, Velikonja Grbac, Filipič, Milošič 9 (4 bloki), Donko, Planinšec 16 (4 bloki), Cvijić, Halužan Sagadin, Koren.

Manj kot 24 ur po porazu proti peti reprezentanci sveta so bile varovanke Alessandra Oreficeja znova na igrišču. Prvič po zahtevnem uvodu so bile tekmice nižje rangirane. Latvija je 63. reprezentanca sveta, ki na EP igra po skoraj 30 letih, a se je z Nemčijo in Poljsko dobro kosala ter obema odvzela niz. Slovenke so dobile vse tri medsebojne obračune, zadnjega v letošnji evropski ligi pred domačim občinstvom v Ljubljani (3:0).

Slovenkam se obetajo izloćilni boji. FOTO: CEV

Slovenke so se danes vrnile na zmagovalna pota, a so se morale za zmago pošteno namučiti. V prvih dveh nizih so delale preveč napak, kar so Latvijke prida izkoriščale in povedle z 2:0 v nizih. Slovenke so zatem le dale v višjo prestavo in bile v naslednjih treh nizih precej boljše za popoln preobrat. Pri Sloveniji je bila z 20 točkami najboljša Maša Pucelj. Kapetanka Saša Planinšec je dodala 16 točk, Lorena Lorber Fijok pa 14.

Slovenke bodo imele v četrtek prost dan, nato pa se bodo v petek ob 15. uri za konec predtekmovanja v lovu na čim boljše izhodišče za osmino finala merile še z Madžarsko.