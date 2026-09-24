Obračun za finale EP: lahko Slovenija šokira svetovno številko ena?

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po zmagi nad Belgijo znova v evropskem polfinalu. Zdaj jo čaka največji možni izziv – Poljska, številka ena svetovne lestvice. Je Slovenija sposobna prekrižati načrte velikemu favoritu? »Pritisk bo na strani Poljakov,« meni Delov novinar Nejc Grilc, ki med slovenskimi aduti izpostavlja predvsem sproščenost, servis ter vse pomembnejšo vlogo Klemna Čebulja, Roka Možiča in Nika Mujanovića. Slovenija iz tekme v tekmo stopnjuje kakovost svoje igre. FOTO: Cev Slovenci so proti Poljakom že pokazali, da se lahko kosajo z njimi, a za finale bo potrebna skoraj popolna predstava. Pomemben dejavnik je lahko tudi razpored, saj bo imela Slovenija v primeru boja za bron več časa za regeneracijo kot tekmeca iz drugega polfinala. Slovenski odbojkarji so pripravljeni ...