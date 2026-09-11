Odbojkarji prvenstvo odprli z zmago, a takšna igra ne bo dovolj za kolajno

Slovenska odbojkarska reprezentanca je evropsko prvenstvo v Modeni začela z zmago s 3:0 nad Slovaško, toda končni izid nekoliko skriva težave z začetka dvoboja. Slovaki so imeli v prvem nizu dve priložnosti za vodstvo, nato pa so Slovenci dvignili raven igre, Nik Mujanović je s servisom dokončno prelomil odpor tekmecev. Slovenski odbojkarji po tekmi niso bili najbolj zadovoljni, a pomembno je, da so zmagali.

Slovaška velja za najšibkejšega tekmeca v skupini A, v kateri poleg Slovenije nastopajo še gostiteljica Italija, Češka, Grčija in Švedska, toda v uvodnem nizu razlika v kakovosti dolgo ni bila opazna. Slovenci niso našli pravega ritma, premalo nevarni so bili tudi z začetnim udarcem in se znašli v zaostanku s 6:11.

Selektor je organizacijo igre zaupal Urošu Planinšiču, na sprejemu pa sta začela kapetan Tine Urnaut, ki nastopa že na svojem desetem evropskem prvenstvu, in Rok Možič. Prav slednji je bil s petimi točkami eden najzaslužnejših, da so Slovenci v težkih trenutkih ostali v igri.

»Moramo biti zadovoljni, saj smo zmagali prvo tekmo in prebili led. A če želimo medaljo, to ne bo dovolj. Današnja predstava je bila namenjena le temu, da preživimo. To moramo prespati in iti naprej,« je Planinšič za Televizijo Slovenija komentiral tekmo.

Slovaška je pri 25:24 in 28:27 prišla do zaključnih žog, vendar nobene ni izkoristila. Slovenija je nato svojo tretjo priložnost spremenila v zmago z 31:29 in se izognila neprijetnemu začetku prvenstva. Od tedaj je bila podoba na igrišču povsem drugačna. Glavno vlogo je prevzel Mujanović. V prvem nizu je iz desetih napadalnih poskusov dosegel le tri točke, v drugem pa je s serijo servisov povsem razbil slovaški sprejem. Slovenija je nanizala osem zaporednih točk, pobegnila na 19:11 in drugi niz brez večjih težav dobila s 25:15.

Tudi v tretjem nizu Slovaki niso več resneje ogrozili slovenskega vodstva. Pet zaporednih točk je Sloveniji prineslo prednost z 10:6, ki jo je nato nadzorovala do konca. Piko na i je z asom postavil Klemen Šen.

Mujanović je bil s 14 točkami najučinkovitejši Slovenec, po deset sta jih dodala Možič in Alen Pajenk, ki je na svojem desetem EP dosegel deset točk. Slovenija je bila izrazito uspešnejša predvsem v bloku, v katerem je tekmeca prekašala z 8:4. Ob šestih asih je naredila tudi 16 napak pri začetnem udarcu.

Zmaga je prinesla še manjši zgodovinski popravek. Slovenija je Slovaško na evropskih prvenstvih premagala prvič, potem ko je izgubila njihove prejšnje tri medsebojne obračune v letih 2001, 2007 in 2009.

Za napredovanje v osmino finala bodo pomembne prve štiri pozicije v šestčlanski skupini. Slovence naslednja tekma čaka v nedeljo ob 16. uri proti Švedski, 33. reprezentanci svetovne lestvice. Po uvodnem opozorilu proti Slovaški bo cilj predvsem prenesti igro iz zadnjih dveh nizov tudi v nadaljevanje prvenstva.