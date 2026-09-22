Slovenija odpihnila Srbijo, sledi Belgija, pogled proti polfinalu ...

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po prepričljivi zmagi nad Srbijo s 3:0 že v četrtfinalu evropskega prvenstva. O dominantni predstavi, uspešni vrnitvi Klemna Čebulja, ki je reprezentanci prinesel novo dimenzijo, ter širini in samozavesti ekipe je spregovoril športni novinar Nejc Grilc: »Vse se je včeraj sestavilo v res lep mozaik.« Slovence v četrtfinalu čaka obračun z Belgijo. FOTO: CEV Slovenijo v četrtfinalu čaka Belgija, pogled pa že sega tudi proti morebitnemu polfinalnemu obračunu in zaključku prvenstva v ...