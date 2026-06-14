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Slovenci kljub prvemu porazu z lepo popotnico in vabilom v Stožice

Po treh zmagah po petih nizih so Slovenci na Kitajskem doživeli prvi poraz, boljši so bili Japonci. Sledi turnir v Ljubljani.
Japonci so bili spet previsoka ovira za Slovence. FOTO: Volleyballworld
Galerija
Japonci so bili spet previsoka ovira za Slovence. FOTO: Volleyballworld
Š. R., STA
14. 6. 2026 | 17:00
14. 6. 2026 | 17:44
6:18
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Tri zmage in danes poraz proti Japonski z 1:3 je izkupiček slovenske odbojkarske reprezentance na prvem turnirju lige narodov na Kitajskem. Škoda, da so bile vse zmage, proti Kitajski, Poljski in Kubi dosežene šele po petih nizih, zato so po zlu šle tri točke, a vseeno so izbranci Fabia Solija ostali resno v igri za zaključni turnir. Naslednjega v rednem delu bodo gostili med 24. in 28. junijem v Stožicah, kjer bodo tekmeci Kanadčani, Bolgari, Brazilci in Italijani. Takrat bosta zraven tudi kapetan Tine Urnaut in Žiga Štern.

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»Imeli smo lepo priložnost, da se končno odkupimo Japoncem za vse poraze v prejšnjih letih, toda v tretjem nizu smo naredili preveč napak, servis nam ni stekel. Kljub temu pa smo imeli ogromno priložnosti na koncu nizev. Prišli smo zraven, manjkala pa je pika na i. Imamo ogromno potenciala, vsak v ekipi lahko naredi razliko, kar je pozitivna stvar, ki smo jo vzeli s tega turnirja,« je povedal Sašo Štalekar.

Slovenci so prvi turnir lige narodov na Kitajskem začeli s tremi tesnimi zmagami s 3:2. V petih nizih so padli Kitajci, Poljaki in Kubanci, tako da so Slovenci kljub precejšnjemu nihanju v igri neporaženi krojili vrh lige. Tam so tudi zadnji tekmeci iz dežele vzhajajočega sonca, ki so prav tako nanizali tri zmage proti Ukrajini, Poljski in Kitajski.

Slovenija: Japonska 1:3 (25, -16, -22, -22)

Gimnazija olimpijskega športnega parka Linyi, sodnika: Cespedes Lassi (Dominikanka republika) in Wang (Kitajska).
Slovenija: T. Štern 21 (2 asa, 1 blok), Pajenk, Planinšič, Kozamernik 6 (4 bloki), Marovt 1 (1 as), Bračko 2 (1 blok), Štalekar 5 (1 blok), Okroglič, Kovačič, Možič, Mujanović 18 (2 asa, 1 blok), Kržič, Najdič 3 (2 asa), Šen 11 (1 blok);
Japonska: Nišida 17 (3 asi, 1 blok), Onodera 5, Fukacu, Mijaura, Ocuka, Jamauči 10 (2 bloka), Tomita, Ran 16 (1 as, 1 blok), Ogava, Išikava 23 (3 asi), Kai, Jamamoto, Eiro, Larry.

Zelo napeta je bila sobotna tekma, na kateri so Slovenci uprizorili zasuk in premagali Kubo. »Zelo sem vesel, da smo na koncu zbrali energijo in pripeljali zmago domov. Ni samoumevno, da nam uspe izvleči takšne rezultate. Zelo pozitivno, a veliko opozorilo za naprej. To moramo popraviti, če želimo igrati na visoki ravni in obdržati to mesto na svetovni lestvici. Na dveh od treh tekmah smo preveč padli, preveč je bilo nihanj v igri. Žal mi je, da je tako, a je pozitivno, da imamo prostor za napredek,« je po tekmi povedal Nik Kozamernik.

Japonci tradicionalno neugodni

Toda proti Japonski to ni bilo dovolj. Na svetovni lestvici sta ekipi praktično enaki, pred tekmo so ju ločile le dobre štiri točke, Slovenci so bili peti, Japonci šesti. V okviru lige narodov sta se ekipi vključno z včerajšnjo tekmo pomerili že sedemkrat, Slovenija ostaja pri le eni zmagi, je poročala STA.

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Slovenski odbojkarji mukoma tudi preko Kube

Včeraj je pomlajena slovenska izbrana vrsta, italijanski strateg Soli je spet dodobra premešal začetno postavo, borbeno parirala udarni japonski postavi, a morala na koncu prvič v letošnji ligi narodov priznati premoč tekmecu. Še vedno je pri vrhu lige, trenutno na četrtem mestu, medtem ko so stoodstotni Japonci na prvem.

Slovenci bodo gostili naslednji turnir lige narodov. FOTO: Foto Volleyballworld
Slovenci bodo gostili naslednji turnir lige narodov. FOTO: Foto Volleyballworld

V izenačenem prvem nizu so imeli Japonci sprva točko, dve prednosti, a so Slovenci poravnali na deseti. Še naprej so Azijci držali manjšo prednost, z delnim izidom 5:0 pa pobegnili že na +6 (20:14). Slovenci so s svojim delnim izidom 4:0 prišli na -2 (19:21) in zatem tekmece ujeli pri 23:23. Takoj zatem so povedli in si pripravili tudi zaključno žogo. Unovčili so svojo tretjo za popoln preobrat v uvodnem nizu.

Drugi se je odvijal po podobnih notah, Japonci so si priborili dve ali tri točke prednosti, preden so pri 15:9 znova pobegnili na šest točk naskoka. Solijevi izbranci so nekajkrat prepolovili zaostanek, a jim tokrat ni uspel enak podvig kot v prvem nizu. Japonska ga je zaključila s petimi zaporednimi točkami za naskok +9 in izenačenje na 1:1.

Tretji niz je bil zelo dolgo izenačen. Sprva so imeli manjšo prednost Slovenci, sredi niza je bila ta na strani Japoncev, a sta ekipi igrali točko za točko vse do končnice niza. Takrat so japonski odbojkarji v ključnih trenutkih s petimi zaporednimi točkami ušli na +5 (23:18). Slovenci so prišli na dve točki zaostanka (22:24), toda tekmecev niso ujeli.

Tonček Štern najbolj učinkovit

V četrtem so bili spet azijski predstavniki tisti, ki so si prvi pripravili pravo večjo prednost, ko so z delnim izidom 4:0 povedli z 12:8. V nadaljevanju niza so jih morali Slovenci vseskozi loviti, večkrat so prišli na dve točki zaostanka in izid izenačili na 22. točki. A zatem je zbranost nekoliko popustila, Japonska pa je z boljšo odigrano končnico uspešno zaključila dvoboj. Za slovensko reprezentanco je bil z 21 točkami najuspešnejši Tonček Štern. Nik Mujanović je dodal 18 točk, Klemen Šen pa 11. Pri Japonski je bil s 23 točkami najboljši kapetan Juki Išikava.

 

   

 

   

 

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