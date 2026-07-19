Slovenci popolni iz Beograda, padla tudi Srbija

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del lige narodov končala z desetimi zmagami in le dvema porazoma. Na zadnji tekmi turnirja v Beogradu je s 3:0 (19, 21, 22) premagala gostiteljico Srbijo, tako da iz srbske prestolnice odhaja s štirimi zmagami. S tem si je zagotovila najmanj tretje mesto po rednem delu, lahko pa je še druga.

O tem bo odločala zadnja tekma turnirja v Chicagu med Poljsko in ZDA, od tega bo tudi odvisno, s kom se bo merila v četrtfinalu zaključnega turnirja najboljših reprezentanc na Kitajskem.

Slovenci so bili proti Srbom, ki niso imeli več priložnosti za uvrstitev na zaključni turnir, v vlogi favorita, ki jo je brez večjih težav upravičila. Od tradicionalnih tekmecev, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Romun Gheorge Cretu, je bila prepričljivo boljša v vseh elementih. Videlo se je, da ima velik motiv, to se je videlo že na začetku, ko je selektor Fabio Soli v igro poslal vse najboljše igralce, manjkala sta samo Tonček Štern in Jani Kovačič, ki v Beograd niti nista dopotovala.

Tekma ni ponudila nobene razburljivosti, dvoma, kdo bo zmagovalec, ni bilo niti v enem trenutku. V prvih dveh nizih so bili Srbi enakovredni le v prvi polovici, nato pa so si Slovenci predvsem po zaslugi razpoloženih Roka Možiča in Tineta Urnauta priigrali prednost, ki je niso več izpustili iz rok. V tretjem nizu je slovenska vrsta pobegnila že prej, tekmecem sicer dovolila, da so se približali na 19:21 in celo 22:23, toda zadnji točki sta spet pripadli boljši ekipi. Slovenija je Srbijo ugnala že devetič zapovrstjo.