Razočaranje za ACH Volley v Romuniji

Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov doživeli nekoliko nepričakovan poraz. V Bukarešti jih je premagal domači Dinamo, Romuni so do zmage prišli povsem zasluženo. Po slabšem začetku so se zbrali, izkoristili domačo dvorano in pokazali več kot na papirju favorizirani Ljubljančani.

Dinamo Bukarešta – ACH Voley 3:1 (-21, 18, 22, 20) Dvorana Polyvalent Bukarešta, gledalcev 1000, sodnika: Lot (Italija), Kurtiss (Latvija).

Dinamo Bukarešta: Cukur 3 (2 asa, 1 blok), Ghionea 3 (3 bloke), Peta 20 (2 asa, 1 blok), Mihalcea 13 (8 blokov), Druta, Diaconescu, Premović 16 (1 as), Burgräff, Oprea, Medenis 13 (3 ase), Balai, Cardoso 1 (1 as), Calin 8 (1 as, 3 bloke), Verciuc.

ACH Volley: Štern 15 (2 asa), Pajenk 5 (1 as), Jo Kržič, Šket 1 (1 as), Najdič, Marovt 15 (1 as, 2 bloka), Šen 9, Ja. Kržič 6 (1 blok), Klobučar, Kovačič, Prevorčnik, Ropret 4 (1 as, 1 blok), Urnaut, Verdinek.

Razliko so napravili predvsem s servisi, v tem elementu slovenski prvaki niso ponovili tekme prvega kroga, ko so v Tivoliju nadigrali nizozemski Orion Stars. Tudi v napadu gosti niso bili posebej razpoloženi, predvsem korektor Tonček Štern ni imel najboljšega dneva (42 odstotna uspešnost napadov). Domači so v statistiko vpisali deset asov in kar 16 blokov, polovico od teh Razvan Mihalcea, Slovenci šest asov in le štiri bloke.

Gostitelji tekme sicer niso začeli najbolje. Videti so bili prestrašeni, delali so napake, tako da so oranžni zmaji brez večjih težav držali začetno prednost 4:0. Po dveh zaporednih točkah Luke Marovta so vodili z 20:14, toda končnica prvega niza je že pokazala, da se romunska ekipa prebuja. Približala se je 19:21, toda Klemen Šen in Janez Janž Kržič vendarle nista dopustila, da bi jih tudi ujela.

Če so domači v prvem nizu še grešili servisi, pa so ta element popravili v drugem. Po asu romunskega reprezentanta in z 20 točkami tudi najučinkovitejšega igralca tekme Mircea Pete so povedli z 10:7, dobili zalet, po bloku Marovtu vodili s 16:10. Gostujoči trener Igor Kolaković je poskušal z zamenjavo korektorja, v igro je namesto Šterna vstopil Alen Šket, toda preobrata v igri ter v rezultatu ni bilo.

Ni ga bilo niti, ko se je na igrišče vrnil Štern. Vrnil se je sicer bolj razpoložen, a sta v napadu popustila mladca Marovt in Šen, tako da se uspešnost v napadalnih akcijah ni dosti povečala. Na drugi strani Romuni niso popuščali, bili tako v tretjem kot v četrtem nizu ves čas v prednosti. V tretjem so jih Ljubljančani v končnici na 22. točki ujeli, toda nato dopustili tri zaporedne točke.

Tudi v četrtem so imeli pri zaostanku 16:18 še nekaj upanja, a so zaman čakali, da bi se na igrišču kaj spremenilo. Gostitelji so bili boljši in so dobili potrdilo, da se lahko kosajo s slovenskimi prvaki.

Povratna tekma bo v četrtek, 13. novembra v Ljubljani, ACH Volley bo moral za napredovanje v tretji, zadnji krog kvalifikacij najprej dobiti tekmo s 3:0 ali 3:1, nato pa zmagati v zlatem nizu.