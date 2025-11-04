  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Razočaranje za ACH Volley v Romuniji

    Ljubljančani bodo morali za ohranitev sanj o ligi prvakov v četrtek v Tivoliju pokazati precej več kot nocoj pri Dinamu iz Bukarešte.
    ACH Volley je po osvojenem prvem nizu nepričakovano popustil. FOTO: ACH Volley
    Galerija
    ACH Volley je po osvojenem prvem nizu nepričakovano popustil. FOTO: ACH Volley
    P. Z., STA
    4. 11. 2025 | 20:43
    4. 11. 2025 | 20:50
    4:00
    A+A-

    Odbojkarji ACH Volleyja so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov doživeli nekoliko nepričakovan poraz. V Bukarešti jih je premagal domači Dinamo, Romuni so do zmage prišli povsem zasluženo. Po slabšem začetku so se zbrali, izkoristili domačo dvorano in pokazali več kot na papirju favorizirani Ljubljančani.

    Dinamo Bukarešta – ACH Voley 3:1 (-21, 18, 22, 20)

    Dvorana Polyvalent Bukarešta, gledalcev 1000, sodnika: Lot (Italija), Kurtiss (Latvija).
    Dinamo Bukarešta: Cukur 3 (2 asa, 1 blok), Ghionea 3 (3 bloke), Peta 20 (2 asa, 1 blok), Mihalcea 13 (8 blokov), Druta, Diaconescu, Premović 16 (1 as), Burgräff, Oprea, Medenis 13 (3 ase), Balai, Cardoso 1 (1 as), Calin 8 (1 as, 3 bloke), Verciuc.
    ACH Volley: Štern 15 (2 asa), Pajenk 5 (1 as), Jo Kržič, Šket 1 (1 as), Najdič, Marovt 15 (1 as, 2 bloka), Šen 9, Ja. Kržič 6 (1 blok), Klobučar, Kovačič, Prevorčnik, Ropret 4 (1 as, 1 blok), Urnaut, Verdinek.

    Razliko so napravili predvsem s servisi, v tem elementu slovenski prvaki niso ponovili tekme prvega kroga, ko so v Tivoliju nadigrali nizozemski Orion Stars. Tudi v napadu gosti niso bili posebej razpoloženi, predvsem korektor Tonček Štern ni imel najboljšega dneva (42 odstotna uspešnost napadov). Domači so v statistiko vpisali deset asov in kar 16 blokov, polovico od teh Razvan Mihalcea, Slovenci šest asov in le štiri bloke.

    Gostitelji tekme sicer niso začeli najbolje. Videti so bili prestrašeni, delali so napake, tako da so oranžni zmaji brez večjih težav držali začetno prednost 4:0. Po dveh zaporednih točkah Luke Marovta so vodili z 20:14, toda končnica prvega niza je že pokazala, da se romunska ekipa prebuja. Približala se je 19:21, toda Klemen Šen in Janez Janž Kržič vendarle nista dopustila, da bi jih tudi ujela.

    Če so domači v prvem nizu še grešili servisi, pa so ta element popravili v drugem. Po asu romunskega reprezentanta in z 20 točkami tudi najučinkovitejšega igralca tekme Mircea Pete so povedli z 10:7, dobili zalet, po bloku Marovtu vodili s 16:10. Gostujoči trener Igor Kolaković je poskušal z zamenjavo korektorja, v igro je namesto Šterna vstopil Alen Šket, toda preobrata v igri ter v rezultatu ni bilo.

    Ni ga bilo niti, ko se je na igrišče vrnil Štern. Vrnil se je sicer bolj razpoložen, a sta v napadu popustila mladca Marovt in Šen, tako da se uspešnost v napadalnih akcijah ni dosti povečala. Na drugi strani Romuni niso popuščali, bili tako v tretjem kot v četrtem nizu ves čas v prednosti. V tretjem so jih Ljubljančani v končnici na 22. točki ujeli, toda nato dopustili tri zaporedne točke.

    Tudi v četrtem so imeli pri zaostanku 16:18 še nekaj upanja, a so zaman čakali, da bi se na igrišču kaj spremenilo. Gostitelji so bili boljši in so dobili potrdilo, da se lahko kosajo s slovenskimi prvaki.

    Povratna tekma bo v četrtek, 13. novembra v Ljubljani, ACH Volley bo moral za napredovanje v tretji, zadnji krog kvalifikacij najprej dobiti tekmo s 3:0 ali 3:1, nato pa zmagati v zlatem nizu.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    V gosteh

    ACH Volley danes v boju za ligo prvakov proti Dinamu iz Bukarešte

    Ljubljančani so neporaženi na zadnjih šestnajstih tekmah, a nikakor ne gre podcenjevati romunske ekipe, ki je v prvem krogu nadigrala Strumico.
    4. 11. 2025 | 09:55
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Tivoli

    ACH Volley pred domačo publiko pokazal, česa je sposobna zvezdniška ekipa

    Odbojkarji AC Volleyja so v tivolski dvorani gladko s 3:0 premagali nizozemski Orion Stars.
    30. 10. 2025 | 19:36
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Liga prvakov v odbojki

    Navijači v Tivoliju bodo v dresu zagotovo videli tudi Urnauta

    Odbojkarji ACH Volley se pripravljajo na povratno tekmo kvalifikacij za ligo prvakov z Orion Stars. Kolaković: S servisom jim ne smemo podariti niza.
    28. 10. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Uspešen štart oranžnih zmajev v evropsko sezono

    Odbojkarji kluba ACH Volley so slavili zmago na gostovanju na Nizozemskem.
    22. 10. 2025 | 22:36
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    ACH Volley z zvezdniško zasedbo začenja pot v ligo prvakov na Nizozemskem

    Okrepljeni ACH Volley z Urnautom in Kolakovićem začenja zahtevne kvalifikacije za Ligo prvakov proti nizozemskemu prvaku Orion Stars.
    22. 10. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Boj proti korupciji

    Ivan Gale po več letih od razkritja spregovoril: Pusti, saj ne boš nič spremenil

    Najbolj znana slovenska žvižgača razkrivata svoje izkušnje s sistemom in življenju po razkritjih.
    Beti Burger 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Obtožnica

    Kaj se je zgodilo z Romi, ki so brutalno pretepli kmeta iz Kleč?

    Napadeni kmet pravi, da je veliko Romov, s katerimi nima težav, izstopajo pa posamezniki.
    Tomica Šuljić 4. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Trgovec

    Sportina gre v stečaj: konec modnega imperija v Sloveniji

    Prezadolženo podjetje je še eno v vrsti evropskih trgovcev s tekstilom, ki so zapadli v težave.
    Pija Kapitanovič, Nejc Gole 4. 11. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Haris Tahirović

    Hud razkol znotraj romske skupnosti: očitki o zlorabah denarja in korupciji

    Haris Tahirović, predsednik Zveze romske skupnosti, opozarja, da med Romi vre in da sod smodnika lahko eksplodira.
    Pija Kapitanovič 28. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    JAVNI RAZPIS

    Verjemi v jutri: nov razpis za 100.000 evrov

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Če hočeš delati za čebelarje, moraš biti čebelar

    Družinsko podjetje Logar trade razvija in izdeluje opremo za čebelarje iz skoraj 40 držav sveta.
    Milka Bizovičar 30. 10. 2025 | 05:45
    Preberite več

    Več iz teme

    odbojkaACH VolleyDinamo Bukarešta

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Liga prvakov

    Topničarji ostajajo popolni, potekata derbija v Parizu in Liverpoolu (LESTVICA)

    Arsenal še naprej melje tekmece v ligi prvakov. Vodilna zasedba angleškega prvenstva je v Pragi premagala Slavio s 3:0. Liverpool gosti Real, PSG pa Bayern.
    4. 11. 2025 | 21:06
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hrvaška

    Thompson glede zakonitosti pesmi Bojna Čavoglave maha s sodbo sodišča

    Vsak poskus prepovedi koncerta zaradi izvedbe pesmi predstavlja nespoštovanje sodne odločitve, je prepričan.
    4. 11. 2025 | 21:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Razočaranje za ACH Volley v Romuniji

    Ljubljančani bodo morali za ohranitev sanj o ligi prvakov v četrtek v Tivoliju pokazati precej več kot nocoj pri Dinamu iz Bukarešte.
    4. 11. 2025 | 20:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Belgija

    Nekdanji evropski komisar za pravosodje osumljen pranja denarja z loterijskimi lističi

    Didiera Reyndersa in njegovo ženo sumijo pranja okoli 200.000 evrov prek izdelkov Nacionalne loterije, spornih tudi okoli 700.000 evrov na računu v banki ING.
    4. 11. 2025 | 20:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo odprl dušo, med vrsticami dal misliti tudi Šešku (VIDEO)

    Cristiano Ronaldo je v intervjuju s Piersom Morganom namignil, da je slovo od nogometa blizu. Posvetil se bo družini in igral padel. Manchester United v srcu.
    Peter Zalokar 4. 11. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Razočaranje za ACH Volley v Romuniji

    Ljubljančani bodo morali za ohranitev sanj o ligi prvakov v četrtek v Tivoliju pokazati precej več kot nocoj pri Dinamu iz Bukarešte.
    4. 11. 2025 | 20:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Belgija

    Nekdanji evropski komisar za pravosodje osumljen pranja denarja z loterijskimi lističi

    Didiera Reyndersa in njegovo ženo sumijo pranja okoli 200.000 evrov prek izdelkov Nacionalne loterije, spornih tudi okoli 700.000 evrov na računu v banki ING.
    4. 11. 2025 | 20:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo

    Ronaldo odprl dušo, med vrsticami dal misliti tudi Šešku (VIDEO)

    Cristiano Ronaldo je v intervjuju s Piersom Morganom namignil, da je slovo od nogometa blizu. Posvetil se bo družini in igral padel. Manchester United v srcu.
    Peter Zalokar 4. 11. 2025 | 20:08
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    RIKO sodeluje pri modernizaciji železniške infrastrukture

    RIKO sodeluje pri posodabljanju železniške infrastrukture v Sloveniji, pri čemer združuje bogate inženirske izkušnje, napredne tehnologije in celovit pristop.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 13:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

    Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v Srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Včasih so ciljali na posameznike, danes pa širijo učinek na množice

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PROJEKT

    Bo v treh letih konec napadov?

    V Sloveniji je zaživela evropska platforma za skupno kibernetsko zaščito, ki pod okriljem T-2 povezuje partnerje in krepi odpornost pred grožnjami.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Plačilna kartica, ki vašo porabo spreminja v prihranke

    Z njo lahko kupujete doma in v tujini, zbirate točke, si prislužite nagrade in poenostavite upravljanje osebnih financ. In najpomembnejše: vsak vaš nakup šteje.
    Promo Delo 29. 10. 2025 | 09:16
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Slovenija med varnejšimi državami EU

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Rezervirajte si mesto na enem najprestižnejših poslovnih dogodkov v Sloveniji

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Mortonov nevrom – kaj je in kako ga uspešno zdravimo

    Bolečina in zbadanje v sprednjem delu stopala lahko kaže na Mortonov nevrom – zakaj je pravočasna diagnostika ključ do učinkovite rehabilitacije?
    Promo Delo 28. 10. 2025 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz pločevink v bivak: simbol sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo

    Iz odpadnih pločevink je nastal prvi bivak iz recikliranega aluminija – simbol odgovornosti, sodelovanja in skrbi za Zlatorogovo kraljestvo.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čudovita, blizu, poceni – Barcelona je uspešnica letošnje zime!

    Družine z majhnimi otroki, pari, raziskovalci, avanturisti – ko boste enkrat začutili pristen utrip Barcelone, se boste vedno vračali. To zimo kar iz Ljubljane!
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 14:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo