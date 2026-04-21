Mariborčanke slavijo naslov prvakinj, Iza Mlakar končala v slogu

Če so lani odbojkarice OTP banke Branik z zmago presenetile, pa je njihova prevlada v tej sezoni pričakovana, saj je Calcit močno spremenil in pomladil ekipo.
Mariborčanke so prvakinje. FOTO: instagram
Mariborčanke so prvakinje. FOTO: instagram
P. Z., STA
21. 4. 2026 | 20:00
21. 4. 2026 | 20:25
Odbojkarice OTP banke Branika so ubranile naslov slovenskih državnih prvakinj. Finalno serijo proti Calcitu Volleyju so dobile s 3:0 v zmagah, na tretji tekmi v mariborski dvorani Tabor so zmagale s 3:0 (13, 20, 22). Za mariborske odbojkarice je to 18. naslov prvakinj.

OTP banka Branik – Calcit 3:0 (13, 20, 22)

Dvorana Tabor, gledalcev 800, sodnika: Tomec, Milojević.
OTP banka Branik: Mlakar 22 (1 blok), Milošič 8 (1 as, 2 bloka), Dragšič, Palazzolo, Kneževič, Štampar, Hutinski 6 (2 asa, 1 blok), Mlinar 9 (2 asa), Jularić 6 (2 asa), Senekovič, Cikač, Farkaš, Kešelj, Halužan Sagadin 5 (3 ase, 2 bloka).
Calcit Volley: Javornik 9 (2 asa, 1 blok), Špoljarič, Rituper 10 (1 blok), Kolmanič, Topič 1, Šen 8, Boisa, Đukić, Maček 4 (1 as), Gojak, Gašperlin, Čižman 11 (3 bloke).

Če so lani z zmago presenetile, pa je njihova prevlada v letošnji sezoni pričakovana, saj je Calcit močno spremenil in pomladil ekipo. Štajerke so zanesljivo dobile redni del, v končnici pa samo dokazale, da so trenutno najboljša slovenska ekipa. Tudi v finalu, v katerem sta bili prvi tekmi izenačeni, končali sta se z izidom 3:2, tretja pa je bila povsem v domeni Mariborčank.

V prvem nizu so tekmice povsem nadigrale. Boljše so bile v vseh elementih, v napadu niso mogle zaustaviti napadov domačih napadalk na čelu z Izo Mlakar, ki je bila na svoji zadnji tekmi kariere izredno motivirana. Prvo višjo prednost so si domače priigrale s petimi zaporednimi točkami po izidu 8:7, po izidu 15:11 pa so spet osvojile štiri točke zapovrstjo, že takrat je bilo ali manj jasno, da bodo povedle z 1:0.

Zadnja tekma je bila hitro odločena. FOTO: Jan Uršič
Zadnja tekma je bila hitro odločena. FOTO: Jan Uršič

A kot je bilo za pričakovati, taka prevlada na igrišču ni mogla trajati in trajati. V drugem nizu so sicer domače spet dobro začele, dolgo časa vodile, a ne več kot za tri točke. Na 18. točki pa so jih Kamničanke ujele, nato celo povedle, toda končnica je vendarle pripadla bankirkam. Žana Ivana Halužan Sagadin je odlično servirala, niz končala z dvema asoma, pred tem pa je odgovornost v napadu prevzela Mlakar.

V tretjem nizu sta se ekipi izmenjavali v vodstvu, spet pa ga je odločila končnica. Pri vodstvu Mariborčank z 21:20 je bilo še vse odprto, a gostjam so se v končnici zatresle roke, storile so tri napake, tekmo pa je tako kot drugi niz z asom končala Halužan Sagadinova.

Mlakarjeva je na svoji zadnji tekmi zbrala 22 točk, pol manj jih je dosegla najučinkovitejša igralka Calcita Neja Čižman.

Vse dozdajšnje odbojkarske državne prvakinje:

1991/1992 Paloma Branik

1992/1993 Paloma Branik

1993/1994 Abes Trade Celje

1994/1995 Bank Austria Bled

1995/1996 Infond Branik

1996/1997 Kemiplas Koper

1997/1998 Infond Branik

1998/1999 Infond Meltal

1999/2000 Infond Meltal

2000/2001 Nova KBM Meltal

2001/2002 Nova KBM Branik

2002/2003 Hit Nova Gorica

2003/2004 Sladki greh Ljubljana

2004/2005 Sladki greh Ljubljana

2005/2006 TPV Novo mesto

2006/2007 Hit Nova Gorica

2007/2008 Hit Nova Gorica

2008/2009 Nova KBM Branik

2009/2010 Calcit Volleyball

2010/2011 Nova KBM Branik

2011/2012 Nova KBM Branik

2012/2013 Nova KBM Branik

2013/2014 Nova KBM Branik

2014/2015 Calcit Volleyball

2015/2016 Calcit Ljubljana

2016/2017 Nova KBM Branik

2017/2018 Nova KBM Branik

2018/2019 Nova KBM Branik

2019/2020 Calcit Volley

2020/2021 Calcit Volley

2021/2022 Calcit Volley

2022/2023 Calcit Volley

2023/2024 Calcit Volley

2024/2025 OTP banka Branik

2025/2026 OTP banka Branik

