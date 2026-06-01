Odbojka po taktih predsednice, Bojana Cvjetićanina in Gorana Dragića (FOTO)

Projekt Botrstvo v športu je znova pritegnil številna znana imena iz slovenskega medijskega prostora, športa in estrade, tokrat na povabilo Tineta Urnauta, ki je na prvi junijski dan organiziral dobrodelni dan odbojke v Tivoliju. Na lepo polnih tribunah so gledalci uživali v sproščenem vzdušju, tudi nekaj lepih odbojkarskih potezah, predvsem pa zabavi na igrišču.

Ekipa predsednice Nataše Pirc Musar. Foto Blaž Samec

Kapetana moštev sta bila nekdanja Urnautova soigralca Mitja Gasparini in Dejan Vinčić, trener belega moštva je bil Lado Bizovićar, modri ekipi pa je poveljevala predsednica republike Nataša Pirc Musar. Predstavili so se številni športniki in estradniki, težko je bilo zgrešiti močno košarkarsko zasedbo na čelu z Goranom Dragićem, Edom Murićem in Vlatkom Čančarjem, ki se je kljub poškodbi kolena pridružil igralcem na parketu.

Glasbeni sceni je "poveljeval" Bojan Cvjetićanin, dobro odbojkarsko znanje je prikazal Luka Basi, ki je požel tudi najglasnejši aplavz, manjkali niso niti nekateri novinarji. Odigrali so tri nize po deset minut, rezultat je bil povsem potisnjen v ozadje.

Lepo zapolnjene tribune Tivolija. Foto N. Gr.

»Hvala vsem, počaščen sem, da ste se zbrali v takšnem številu,« je gledalce nagovoril Urnaut, preden je odšel v garderobo in se pridružil soigralcem še za tekmo s Srbijo, ki kljub prijateljskemu značaju nosi velik pomen. To bo zadnji preizkus za Slovence pred začetkom nove sezone lige narodov.