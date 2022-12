Odbojka pod črto: predsednik Ropret uspešno popravil napako

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v zadnjem desetletju domačo javnost razvadila z odličnimi rezultati. Prebila se je v svetovni vrh, na katerem bo ostala tudi po letu 2022. To je bilo kar razburkano, a se je srečno končalo s septembrskim svetovnim prvenstvom, kjer je Slovenija zasedla četrto mesto.

S tem je slovenska reprezentanca leto končala na devetem mestu svetovne lestvice in obdržala realne možnosti, da se uvrsti na olimpijske igre v Parizu, kar bi še en vrh uspešne generacije, ki se počasi poslavlja. Vsekakor pa sredi sezone ni kazalo, da se bo leto končalo na način, ki ohranja optimizem in dovoljuje olimpijske sanje.

Ropret: Avstralski strokovnjak očitna napaka

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je februarja izbrala naslednika Alberta Giulianija, uspešnega selektorja, ki je s Slovenijo osvojil dve srebrni kolajni na evropskih prvenstvih. Nasledil ga je Mark Lebedew, avstralski strokovnjak, izbira pa je bila, tudi po priznanju predsednika OZS Metoda Ropreta, napaka.

Reprezentanca je sicer imela veliko težav s poškodbami in utrujenostjo po naporni klubski sezoni, na začetku priprav so manjkali Tine Urnaut, Dejan Vinčić in Klemen Čebulj, a njeno vodstvo je vendarle pričakovalo, da bo nekoliko pomlajena ekipa v svetovni ligi, v kateri je leto prej zasedla četrto mesto, kazala boljše predstave. Deseto mesto je bilo razočaranje in že po njem se je marsikdo spraševal, ali je Avstralec prava izbira za slovensko klop.

Predsednik OZS Metod Ropret FOTO: Mavric Pivk

Ropret, ki je s svojimi sodelavci na zvezi še pred začetkom lige Sloveniji zagotovil še eno pomembno stvar, Ljubljana je namreč skupaj s Poljsko zamenjala Rusijo kot soorganizator svetovnega prvenstva, mu je dal še nekaj časa. A že po prvih treningih se je pokazalo, da v ekipi ni prave energije.

Zato je vodstvo OZS Lebedewa odpustilo in na njegovo mesto postavilo zveneče ime, Romuna Gheorgeja Cretuja, ki je s poljsko Zakso dvakrat zapovrstjo osvojil naslov klubskega prvaka Evrope. Romun je kljub temu, da ni imel veliko časa, spet zbudil ekipo, ki je z odliko opravila tekme svetovnega prvenstva v Ljubljani.

Ekipa se je uvrstila v polfinale, v katerem pa ni več igrala doma, morala je odpotovati v Katovice, kjer jo je naprej premagala Italija, nato pa v boju za bronasto kolajno še Brazilija. Po četrtem mestu se je pojavila vprašanja, kaj bi bilo, če bi Cretu nekoliko prej prevzel moštvo, ki zagotovo na Poljskem ni pokazalo svojega maksimuma.

Zveza pričakuje, da bo Romun ostal del slovenske zgodbe

Na zvezi pričakujejo, da bo (začasni) selektor Cretu še naprej vodil fante, čeprav pogodbe z njim še niso podpisali. Romun bo moral še bolj spoznati sposobnosti nekaterih mlajših igralcev (mlajše selekcije so tudi letos pokazale, da se za slovensko odbojko ni bati), ki jim na prvenstvu ni ponudil veliko priložnosti, v prvi vrsti je marsikdo pogrešal večji doprinos bisera slovenske odbojke Roka Možiča.

Vprašanje selektorja naj bi zveza reševala takoj ob začetku leta 2023, ki bo spet polno pomembnih tekmovanj. Ekipe bodo poleti formo pilile v svetovni ligi, konec avgusta se bo začelo evropsko prvenstvo. Slovenija bo tekme predtekmovanja igrala v bolgarski Varni, kjer je uspešno igrala že leta 2015 na evropskem prvenstvu, konec septembra pa bodo potekale še olimpijske kvalifikacije.

Evropsko prvenstvo v novem letu čaka tudi žensko reprezentanco, ki je letos storila korak naprej. OZS je imela na začetku pri izbiri selektorja bolj srečno roko kot pri fantih. Na tem mestu je ustoličila priznano odbojkarsko ime, Italijana Marca Bonitto (nasledil je rojaka Alessandra Chiappinija), ki si je hitro priboril zaupanje igralk.

Odbojkarji ACH Volleyja so uspešno opozorili nase doma in na tujem. FOTO: Voranc Vogel

Kot že mnogi selektorji je bil tudi on prisiljen pomladiti ekipo - odpovedi nekaterih izkušenejših igralk ostajajo težava slovenske ženske odbojke, a mladenke so s treninga v trening, s tekme v tekmo kazale napredek. Rezultatsko se v evropski ligi to še ni izrazilo, zato pa so Slovenke odlične igre pokazale v kvalifikacijah na evropsko prvenstvo, v katerih so v svoji skupini brez poraza gladko osvojile prvo mesto, boljše so bile tudi od favoriziranega Azerbajdžana.

To jim je zagotovilo tudi močan skok na lestvici mednarodne zveze, na kateri se je Slovenija povzpela na 24. mesto, kar je bilo dovolj, da si je zagotovila tudi nastop v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. »Zares smo veseli, da bomo igrali na evropskem prvenstvu. Delo, ki smo si ga zadali pred začetkom, smo opravili zelo dobro. Na veliko stvari smo lahko ponosni, a veliko dela nas še čaka. Ne smemo zaspati,« je dejal selektor Bonitta.

Spodbudno tudi ACH Volley

Po dolgem je leto spodbudno končal tudi vlečni konj klubske odbojke ACH Volley. Po petih letih je zabeležil prvo zmago v ligi prvakov, ima tudi lepe možnosti, da se uvrsti v izločilne boje lige, ali pa vsaj izločilne boje pokala Cev. V preostalih tekmovanjih slovenski klubi niso zabeležili omembe rednega rezultata. Predvsem Calcit Volley je imel večja pričakovanja.

Tudi ženska ekipa Calcita Volleyja ne more biti zadovoljna. Najprej je bila neuspešna v kvalifikacijah lige prvakov, nato pa je izpadla še v prvem krogu pokala Cev. So bile pa za to v pokale Cev uspešnejše igralke Nove KBM Branika. Mariborčankam je tudi uspela medijska poteza leta, po dveh letih in pol je v svoje vrste iz pokoja zvabila nekdaj najbolj obetavno slovensko odbojkarico Izo Mlakar.