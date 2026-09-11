Če želimo kolajno, se moramo Poljakom precej približati

Uroš Planinšič je prvo poletje prva izbira na mestu podajalca v reprezentanci – Opozarja na servis, ki ostaja težava Slovencev.
Galerija
Uroš Planinšič se ni ustrašil velike priložnosti, vse bolj uigran je tudi s soigralci na mreži. V drugem delu poletja sta z Nikom Mujanovićem opravila veliko dela. FOTO: Aleš Oblak
Slovenski odbojkarji so z bronom v ligi narodov pokazali, da tudi prenovljena reprezentanca sodi v svetovni vrh, zdaj je pred njimi naslednji veliki preizkus. Na evropskem prvenstvu bo ena ključnih vlog v rokah Uroša Planinšiča, ki je letos dokončno stopil iz sence in prevzel vlogo prvega organizatorja igre.
Osemindvajsetletni podajalec opozarja, da bron ne sme zamegliti pogleda: polfinalni poraz s Poljsko in nato pripravljalne tekme na Wagnerjevem memorialu so pokazale, koliko prostora za napredek Slovenija še ima.
V ligi narodov ste lansko četrto mesto nadgradili z bronom. Kako ste videli razvoj reprezentance skozi tekmovanje?
Lani smo v nekoliko pomlajeni in spremenjeni zasedbi prvič igrali skupaj ter prišli morda do nepričakovano visokega četrtega mesta. To je naše apetite letos ...
Komentarji