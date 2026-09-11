Če želimo kolajno, se moramo Poljakom precej približati

Slovenski odbojkarji so z bronom v ligi narodov pokazali, da tudi prenovljena reprezentanca sodi v svetovni vrh, zdaj je pred njimi naslednji veliki preizkus. Na evropskem prvenstvu bo ena ključnih vlog v rokah Uroša Planinšiča, ki je letos dokončno stopil iz sence in prevzel vlogo prvega organizatorja igre. Osemindvajsetletni podajalec opozarja, da bron ne sme zamegliti pogleda: polfinalni poraz s Poljsko in nato pripravljalne tekme na Wagnerjevem memorialu so pokazale, koliko prostora za napredek Slovenija še ima. V ligi narodov ste lansko četrto mesto nadgradili z bronom. Kako ste videli razvoj reprezentance skozi tekmovanje? Lani smo v nekoliko pomlajeni in spremenjeni zasedbi prvič igrali skupaj ter prišli morda do nepričakovano visokega četrtega mesta. To je naše apetite letos ...