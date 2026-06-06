  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Drugo

Slovenske odbojkarice znova zmagale, selektor opozoril na veliko napako

Slovenske odbojkarice so dobile tudi drugo tekmo evropske lige. Tokrat so zanesljivo premagale Gruzijke.
Slovenske reprezentantke so manj kot 24 ur po zanesljivi zmagi nad Črnogorkami brez težav premagale tudi Gruzijke. FOTO: Volleyballworld
Galerija
Slovenske reprezentantke so manj kot 24 ur po zanesljivi zmagi nad Črnogorkami brez težav premagale tudi Gruzijke. FOTO: Volleyballworld
M. Ru., STA
6. 6. 2026 | 18:48
6. 6. 2026 | 20:04
2:50
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropske lige na prvem turnirju v črnogorskem Baru premagala Gruzijo s 3:0 (16, 10, 24). Slovenske odbojkarice so prišle do druge zmage v tem tekmovanju, potem ko so v petek za uvod premagale Črno goro s 3:0.

image_alt
Slovenske odbojkarice zmagale, Saša Planinšec: Še veliko stvari moramo popraviti

Slovenske odbojkarice so v petek uspešno začele prvi izziv sezone in dobile uvodno tekmo v evropski ligi, kjer ciljajo na najvišja mesta in lovijo uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Proti Črni gori je bilo nekaj nihanj v igri, danes pa so nasproti mreže stale na papirju še lažje tekmice.

Slovenke, tretje nosilke v ligi, so po zmagi nad Črno goro napredovale na 19. mesto na svetovni lestvici, medtem ko so na evropski 13. Gruzijke so na svetovni lestvici šele 87. reprezentanca, na evropski pa 36. Z Gruzijkami so se doslej merile dvakrat leta 2022 v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo in obe tekmi dobile s 3:0.

»Začeli smo z dobrim ritmom in energijo na igrišču. Naš cilj je vedno enak, na igrišču skušati prikazati čim boljšo igro ne glede na to, kdo stoji na drugi strani mreže. Danes smo se prilagodili ravni igre Gruzije, kar je bila za nas velika napaka. Današnja tekma je bila za nas dobra lekcija, saj smo začutili, kako je, ko ima druga ekipa zaključno žogo. Kljub vsemu je ekipa na celotnem turnirju prikazala dobre predstave, že čez šest dni pa nas čaka turnir doma,« je po tekmi dejal slovenski selektor Alessandro Orefice. 

Danes je bila razlika v kvaliteti reprezentanc krepko vidna v prvih dveh nizih. V tretjem se je varovankam Alessandra Oreficeja spet pripetilo preveč napak, vseeno pa so na koncu iz težkega položaja izvlekle zmago in prvega od treh turnirjev lige zapuščajo s stoodstotnim izkupičkom.

V slovenski izbrani vrsti je bila s 13 točkami najboljša Mija Šiftar, 12 jih je pristavila naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah. Pri Gruzijkah je bila s 13 točkami najuspešnejša Ana Tevdoradze. Že naslednji konec tedna bodo Slovenke igrale drugega od treh turnirjev evropske lige. Pred domačim občinstvom v Ljubljani bodo tekmice Islandke in Latvijke.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Črna gora

Slovenske odbojkarice zmagale, Saša Planinšec: Še veliko stvari moramo popraviti

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko ligo začela z zanesljivo zmago nad črnogorsko izbrano vrsto. Jutri tekma z Gruzijkami.
5. 6. 2026 | 21:55
Preberite več
Šport  |  Drugo
Slovenija - Srbija

V Tivoliju postavili temelje, kakšnega aduta pa prihranili za Kitajsko

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na drugi prijateljski tekmi s 3:1 premagala Srbijo ob dnevu v znamenju Tineta Urnauta in botrstva v športu.
Nejc Grilc 1. 6. 2026 | 22:47
Preberite več
Šport  |  Drugo
Botrstvo v športu

Odbojka po taktih predsednice, Bojana Cvjetićanina in Gorana Dragića (FOTO)

Dobrodelna odbojkarska tekma Tineta Urnauta za botrstvo v športu je v Tivoli privabila veliko število gledalcev. Zvečer še tekma Slovenija - Srbija.
Nejc Grilc 1. 6. 2026 | 19:53
Preberite več
Novice  |  Svet
Kaj pričakovati

Tuji mediji o vrnitvi slovenskega »princa teme«

Skrbita jih predvsem vpliv na novinarje in odnos do Bruslja.
5. 6. 2026 | 10:47
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Obsežna akcija

Streli pod Šmarno goro, to je doslej znano (FOTO)

Očividci poročajo, da je pri lokalu Mio Nonno pod Šmarno goro prišlo do streljanja. Močna prisotnost policistov z avtomatskimi puškami.
5. 6. 2026 | 21:06
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Predsedniška palača

Pri Pirc Musarjevi izobesili palestinsko zastavo, Janša odgovarja (VIDEO)

Kot je navedla predsednica Nataša Pirc Musar, je palestinska zastava simbol grobih kršitev mednarodnega humanitarnega prava in človekovih pravic.
5. 6. 2026 | 16:13
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Kolumna

Prve poteze Janeza Janše zmanjšujejo že tako majhno zaupanje do politike

Ministrska sestava daje slutiti, da se ne bo odpovedal kulturnemu boju, denimo prek ministrstev za izobraževanje in kulturo.
Nejc Gole 5. 6. 2026 | 11:26
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Novost v slovenski energetiki

Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
1. 6. 2026 | 14:19
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju John Velissarios

John Velissarios: Tehnologija kot arhitekt novega svetovnega denarnega reda

Digitalni instrument mora biti čim bolj podoben gotovini in njenim atributom, je nasvet v vseh projektih, pri katerih sodelujem, pravi John Velissarios.
Miran Varga 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Učni pristopi

Kateder na poti na smetišče zgodovine

Ure in ure predavanj pri mladih ne delujejo več, motivirati jih je mogoče z vključevanjem in tehnologijami.
Milka Bizovičar 5. 6. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

odbojkaženska odbojkarska reprezentancaevropska liga

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Novice  |  Svet
Vredno branja

Izrael usekal še po Gazi: Palestinci poročajo o sedmih mrtvih

Izraelska vojska pravi, da je ciljala teroriste. Palestinska civilna zaščita poroča, da je bilo v napadu z dronom na begunsko taborišče ranjenih še 15 ljudi.
6. 6. 2026 | 19:48
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Ali z aktualno zasnovo mature res spodbujamo bralno pismenost?

Nekoč je matura zahtevala nekaj več samostojnega branja in učenja v času priprav, zdaj pa se kaže tudi visoka stopnja pozabljanja usvojenega znanja.
6. 6. 2026 | 18:59
Preberite več
Šport  |  Drugo
Črna gora

Slovenske odbojkarice znova zmagale, selektor opozoril na veliko napako

Slovenske odbojkarice so dobile tudi drugo tekmo evropske lige. Tokrat so zanesljivo premagale Gruzijke.
6. 6. 2026 | 18:48
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Zapis o hitrem tehnološkem napredku na področju raket se bere kot slaba šala

Danes je že vrnitev na Luno problem, zato smo od poleta proti Marsu tehnično dlje kot pred 50 leti. O kakršni koli tekmi ZDA s Kitajsko je smešno govoriti.
6. 6. 2026 | 18:09
Preberite več
Šport  |  Drugo
Monako

Antonelli pred očmi Kim Kardashian najhitrejši na monaških ulicah

Jutri bi bil na dirki lahko odločilen predvsem nepredvidljiv štart dirke. Antonelli in Verstappen premagala oba ferrarija.
6. 6. 2026 | 17:37
Preberite več
Šport  |  Drugo
Črna gora

Slovenske odbojkarice znova zmagale, selektor opozoril na veliko napako

Slovenske odbojkarice so dobile tudi drugo tekmo evropske lige. Tokrat so zanesljivo premagale Gruzijke.
6. 6. 2026 | 18:48
Preberite več
Mnenja  |  Pisma bralcev
Pisma bralcev

Zapis o hitrem tehnološkem napredku na področju raket se bere kot slaba šala

Danes je že vrnitev na Luno problem, zato smo od poleta proti Marsu tehnično dlje kot pred 50 leti. O kakršni koli tekmi ZDA s Kitajsko je smešno govoriti.
6. 6. 2026 | 18:09
Preberite več
Šport  |  Drugo
Monako

Antonelli pred očmi Kim Kardashian najhitrejši na monaških ulicah

Jutri bi bil na dirki lahko odločilen predvsem nepredvidljiv štart dirke. Antonelli in Verstappen premagala oba ferrarija.
6. 6. 2026 | 17:37
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
KJE POLNITI

Vprašanje, ki bega slovenske voznike

Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
29. 5. 2026 | 06:53
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
SUVERENOST

Bo slovenska infrastruktura sploh zdržala?

5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
29. 5. 2026 | 15:13
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZANIMIVO

Zakaj so nekatere slovenske kmetije drugačne?

V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
3. 6. 2026 | 07:08
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
FRANCOSKI ŠARM

Vozni užitek, ki ga pri sodobnih avtomobilih vse redkeje najdemo

Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
Promo Delo 4. 6. 2026 | 07:34
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo