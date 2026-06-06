Slovenske odbojkarice znova zmagale, selektor opozoril na veliko napako

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na drugi tekmi evropske lige na prvem turnirju v črnogorskem Baru premagala Gruzijo s 3:0 (16, 10, 24). Slovenske odbojkarice so prišle do druge zmage v tem tekmovanju, potem ko so v petek za uvod premagale Črno goro s 3:0.

Slovenske odbojkarice so v petek uspešno začele prvi izziv sezone in dobile uvodno tekmo v evropski ligi, kjer ciljajo na najvišja mesta in lovijo uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto. Proti Črni gori je bilo nekaj nihanj v igri, danes pa so nasproti mreže stale na papirju še lažje tekmice.

Slovenke, tretje nosilke v ligi, so po zmagi nad Črno goro napredovale na 19. mesto na svetovni lestvici, medtem ko so na evropski 13. Gruzijke so na svetovni lestvici šele 87. reprezentanca, na evropski pa 36. Z Gruzijkami so se doslej merile dvakrat leta 2022 v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo in obe tekmi dobile s 3:0.

»Začeli smo z dobrim ritmom in energijo na igrišču. Naš cilj je vedno enak, na igrišču skušati prikazati čim boljšo igro ne glede na to, kdo stoji na drugi strani mreže. Danes smo se prilagodili ravni igre Gruzije, kar je bila za nas velika napaka. Današnja tekma je bila za nas dobra lekcija, saj smo začutili, kako je, ko ima druga ekipa zaključno žogo. Kljub vsemu je ekipa na celotnem turnirju prikazala dobre predstave, že čez šest dni pa nas čaka turnir doma,« je po tekmi dejal slovenski selektor Alessandro Orefice.

Danes je bila razlika v kvaliteti reprezentanc krepko vidna v prvih dveh nizih. V tretjem se je varovankam Alessandra Oreficeja spet pripetilo preveč napak, vseeno pa so na koncu iz težkega položaja izvlekle zmago in prvega od treh turnirjev lige zapuščajo s stoodstotnim izkupičkom.

V slovenski izbrani vrsti je bila s 13 točkami najboljša Mija Šiftar, 12 jih je pristavila naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah. Pri Gruzijkah je bila s 13 točkami najuspešnejša Ana Tevdoradze. Že naslednji konec tedna bodo Slovenke igrale drugega od treh turnirjev evropske lige. Pred domačim občinstvom v Ljubljani bodo tekmice Islandke in Latvijke.