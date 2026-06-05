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Drugo

Slovenske odbojkarice zmagale, Saša Planinšec: Še veliko stvari moramo popraviti

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je evropsko ligo začela z zanesljivo zmago nad črnogorsko izbrano vrsto. Jutri tekma z Gruzijkami.
Slovenske reprezentantke so zanesljivo premagale Črnogorke. FOTO: Aleš Oblak
Galerija
Slovenske reprezentantke so zanesljivo premagale Črnogorke. FOTO: Aleš Oblak
M. Ru., STA
5. 6. 2026 | 21:55
5. 6. 2026 | 22:47
3:15
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Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na prvi tekmi evropske lige na uvodnem turnirju v črnogorskem Baru premagala Črno goro s 3:0 (18, 17, 22). Že v soboto se bodo slovenske odbojkarice merile na drugi tekmi na prvem od treh turnirjev lige, ob 17. uri bodo tekmice Gruzijke.

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Izbranke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja, ki letos tretje leto vodi slovensko izbrano vrsto, po lanskem petem mestu letos merijo na sam vrh tekmovanja, skozi katerega lovijo tudi uvrstitev v elitno ligo narodov za prihodnje leto, od katere jo ločita dve mesti na svetovni jakostni lestvici.

»Nikoli ni lahko pristopiti k prvi tekmi. Še posebej tukaj, ko je bila dvorana zelo glasna. Danes ni bilo lahko igrati, toda igralke so dobre vstopile v tekmo. Na začetku smo bili nekoliko živčni, a to je normalno. Na koncu smo odigrali dobro tekmo. Tudi Črnogorke so dobro igrale, imele nekaj kvalitetnih napadov, tako da smo morali na trenutke pritiskati in na koncu smo opravili odlično delo,« je bil po tekmi zadovoljen selektor Orefice. 

Letošnjo sezono so pričakale kot 20. reprezentanca sveta, na evropski lestvici so na 13. mestu. S tem kot tretje nosilke vstopajo v evropsko ligo, kar jim je na treh turnirjih ponudilo nekoliko nižje postavljene tekmice. Prve od teh so bile Črnogorke, na svetovni lestvici 45., na evropski pa 26. Z balkanskimi tekmicami so se merile štirikrat v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo in vse tekme dobile, zadnjo junija 2014.

»Mislim, da smo danes pokazale eno všečno igro. Kot vseskozi ponavljamo, se zavedamo svoje kvalitete, ampak moramo še veliko stvari popraviti, kot smo videle tudi danes. Vseeno smo na koncu Črno goro na domačih tleh premagale s 3:0, kar je rezultat, ki smo si ga želele,« je po tekmi povedala slovenska kapetanka Saša Planinšec.

Prvi izziv sezone, evropsko ligo, so Slovenke začele uspešno, čeprav je bilo danes v njihovi igri v vseh treh nizih precej nihanj. Na trenutke je bila slovenska igra odlična, na trenutke precej slabša, a so imele na koncu dovolj izkušenj in zbranosti za prvo slavje letos.

Najučinkovitejša v slovenski izbrani vrsti je bila s 17 točkami naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah. Maša Pucelj, letos povratnica v reprezentanco, je dodala 14 točk, deset pa kapetanka Saša Planinšec. Pri Črni gori je bila s 14 točkami najboljša Nikoleta Perović.

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NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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