Srčne Slovenke odščipnile niz Američankam

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala zgodovinsko prvo tekmo na svetovnih prvenstvih. V prvi tekmi letošnjega SP v Nakhon Ratchasimi na Tajskem je v okviru skupine D izgubila proti olimpijskim podprvakinjam iz ZDA z 1:3 (-23, 17, -22, -14). V nedeljo ob 11. uri se bodo slovenske odbojkarice merile proti Češki.

Slovenske odbojkarice so po evropski zlati ligi in uspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 začele nastope še na svojem premiernem SP. Za uvod so se merile z olimpijskimi podprvakinjami Američankami, ki na svetovni lestvici zasedajo sedmo mesto, medtem ko so Slovenke 25.

Slovenke so se z Američankami doslej merile le v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2023. Takrat so jim uspele odvzeti niz, a izgubile z 1:3. Američanke, četrte na zadnjem SP na Nizozemskem in Poljskem, so prve favoritinje skupine D kljub skorajda povsem spremenjeni zasedbi v primerjavi z lanskimi OI.

Alessandro Orefice, selektor Slovenije: »Mislim, da smo se taktično dobro pripravili na tekmo in da so igralke prikazale odbojko, kakršno je treba igrati proti ZDA. Gre za tako imenovano umazano odbojko z veliko udarci od bloka v avt, z veliko varanji. Imajo namreč visoke igralke, ki so nekoliko počasnejše. Bili smo tudi zelo potrpežljivi pri tranzciji ter v bloku in obrambi. V teh elementih smo bili dobri, dobro smo tudi pritiskali s servisi. V četrtem nizu smo naredili preveč napak, a vseeno nam je ameriško podajalko uspelo držati stran od mreže. Na tem moramo delati in pritiskati še naprej. Zelo sem ponosen na igralke, na člane strokovnega štaba in na delo, ki smo ga opravili. Videli smo, da smo lahko konkurenčni tudi takim ekipam, kot so ZDA. Zdaj nas čakata počitek in dobra priprava na težko tekmo s Češko.«

Varovanke italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so danes favoriziranim Američankam povzročale kar nekaj težav. Prvi in tretji niz, ki sta pripadla Američankam, sta bila povsem izenačena. Vmes je drugega suvereno dobila Slovenija, v četrtem pa so Slovenkam nekoliko pošle moči, tako da so ga prepričljivo dobile odbojkarice ZDA.

V slovenski vrsti je bila z 20 točkami najuspešnejša naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah. Nika Milošič je dodala 13 točk, Eva Zatkovič pa 12.

Saša Planinšec, kapetanka Slovenije: »Menim, da smo danes v določenih trenutkih že prikazale igro, o kateri ves čas govorimo, da jo želimo prikazati. Začele smo z odličnim sprejemom in smo zato lahko razigravale. Žal so na koncu Američanke videle, da lahko na servisu naredijo več, oddaljile so nas od mreže, da nam je bilo malo težje. A iz te tekme lahko vzamemo same pozitivne stvari in se pripravimo na naslednjo.«

Pred tem so Argentinke za uvod v to skupino s 3:1 ugnale Čehinje. Slednje bodo naslednje slovenske tekmice v nedeljo, v torek pa se bo Slovenija ob isti uri merila še z Argentino. Najboljši dve ekipi se bosta uvrstili v osmino finala.