  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Drugi športi

    Srčne Slovenke odščipnile niz Američankam

    Slovenske odbojkarice so spodbudno začele nastope na svojem premiernem svetovnem prvenstvu. V nedeljo priložnost za zmago proti Češki.
    Slovenke so dobile drugi niz. FOTO: FIVB
    Galerija
    Slovenke so dobile drugi niz. FOTO: FIVB
    P. Z., STA
    22. 8. 2025 | 16:45
    22. 8. 2025 | 17:26
    3:57
    A+A-

    Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala zgodovinsko prvo tekmo na svetovnih prvenstvih. V prvi tekmi letošnjega SP v Nakhon Ratchasimi na Tajskem je v okviru skupine D izgubila proti olimpijskim podprvakinjam iz ZDA z 1:3 (-23, 17, -22, -14). V nedeljo ob 11. uri se bodo slovenske odbojkarice merile proti Češki.

    Slovenske odbojkarice so po evropski zlati ligi in uspešnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 začele nastope še na svojem premiernem SP. Za uvod so se merile z olimpijskimi podprvakinjami Američankami, ki na svetovni lestvici zasedajo sedmo mesto, medtem ko so Slovenke 25.

    Slovenke so se z Američankami doslej merile le v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2023. Takrat so jim uspele odvzeti niz, a izgubile z 1:3. Američanke, četrte na zadnjem SP na Nizozemskem in Poljskem, so prve favoritinje skupine D kljub skorajda povsem spremenjeni zasedbi v primerjavi z lanskimi OI.

    Alessandro Orefice, selektor Slovenije: »Mislim, da smo se taktično dobro pripravili na tekmo in da so igralke prikazale odbojko, kakršno je treba igrati proti ZDA. Gre za tako imenovano umazano odbojko z veliko udarci od bloka v avt, z veliko varanji. Imajo namreč visoke igralke, ki so nekoliko počasnejše. Bili smo tudi zelo potrpežljivi pri tranzciji ter v bloku in obrambi. V teh elementih smo bili dobri, dobro smo tudi pritiskali s servisi. V četrtem nizu smo naredili preveč napak, a vseeno nam je ameriško podajalko uspelo držati stran od mreže. Na tem moramo delati in pritiskati še naprej. Zelo sem ponosen na igralke, na člane strokovnega štaba in na delo, ki smo ga opravili. Videli smo, da smo lahko konkurenčni tudi takim ekipam, kot so ZDA. Zdaj nas čakata počitek in dobra priprava na težko tekmo s Češko.«

    Varovanke italijanskega stratega na slovenski klopi Alessandra Oreficeja so danes favoriziranim Američankam povzročale kar nekaj težav. Prvi in tretji niz, ki sta pripadla Američankam, sta bila povsem izenačena. Vmes je drugega suvereno dobila Slovenija, v četrtem pa so Slovenkam nekoliko pošle moči, tako da so ga prepričljivo dobile odbojkarice ZDA.

    V slovenski vrsti je bila z 20 točkami najuspešnejša naturalizirana Gambijka Fatoumatta Sillah. Nika Milošič je dodala 13 točk, Eva Zatkovič pa 12.

    Saša Planinšec, kapetanka Slovenije: »Menim, da smo danes v določenih trenutkih že prikazale igro, o kateri ves čas govorimo, da jo želimo prikazati. Začele smo z odličnim sprejemom in smo zato lahko razigravale. Žal so na koncu Američanke videle, da lahko na servisu naredijo več, oddaljile so nas od mreže, da nam je bilo malo težje. A iz te tekme lahko vzamemo same pozitivne stvari in se pripravimo na naslednjo.«

    Pred tem so Argentinke za uvod v to skupino s 3:1 ugnale Čehinje. Slednje bodo naslednje slovenske tekmice v nedeljo, v torek pa se bo Slovenija ob isti uri merila še z Argentino. Najboljši dve ekipi se bosta uvrstili v osmino finala.

    Sorodni članki

    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Razigrane Slovenke suvereno na četrto EP

    Izbranke Alessandra Oreficeja so se sprehodile skozi kvalifikacije za EP. V skupini z Estonijo in Izraelom niso izgubile niza. Kmalu na prvo SP na Tajsko.
    6. 8. 2025 | 21:51
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Slovenke že na pragu evropskega prvenstva

    Naša ženska odbojkarska reprezentanca si je z zanesljivo zmago v Estoniji že tako rekoč zagotovila nastop na prvenstvu stare celine 2026.
    2. 8. 2025 | 18:25
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Sladka zmaga Slovenk z grenkim priokusom

    Slovenske odbojkarice so premagale Grčijo s 3:2, a izguba točke jim je še zmanjšala možnosti, da bi se uvrstile na zaključni turnir evropske lige na Švedsko.
    13. 6. 2025 | 20:57
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Slovenke morale priznati premoč Ukrajinkam

    Poraz slovenskih odbojkaric v zlati evropski ligi na drugem turnirju na Portugalskem.
    7. 6. 2025 | 20:41
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Slovenke gladko prek domače ovire

    Naše odbojkarice so po zmagi proti Madžarski na turnirju zlate lige v Bakuju ugnale tudi Azerbajdžan.
    1. 6. 2025 | 20:03
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Zanesljiva zmaga Slovenk

    Naše odbojkarice so bile v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2026 prepričljivo boljše od Izraelk.
    Miha Šimnovec 27. 8. 2024 | 20:33
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Slovenske odbojkarice začele priprave na kvalifikacije za EP

    Dve kvalifikacijski tekmi bodo odbojkarice odigrale konec avgusta proti Izraelkam in Estonkam.
    16. 7. 2024 | 08:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Razlika v kakovosti vidna s Kalemegdana, Luka navdušil vsaj po koncu tekme

    Srbska reprezentanca je v beograjski Areni nadigrala slovensko s kar 106:72. Luka Dončić je obupal sredi tretje četrtine, Sekulić črtal Smrekarja in Cerkvenika.
    Nejc Grilc 22. 8. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    odbojkaslovenska odbojkarska reprezentancaslovenska ženska odbojkarska reprezentancaSP v odbojkialessandro oreficeFatoumatta SillahNika MilošičEva ZatkovićTajska

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Minimalno urno plačilo

    Odločeno: samozaposlenim v kulturi najmanj 14,83 in največ 16,91 evra na uro

    V uradnem listu je objavljena odredba o višini minimalnega urnega plačila za opravljeno delo samozaposlenih v kulturi.
    22. 8. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Volkovi

    Študija iz ZDA: Kako odstrel volkov vpliva na napade na živino

    Podatki kažejo, da manj volkov ne pomeni avtomatično manj napadov na živino.
    22. 8. 2025 | 18:28
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šešku se kmalu obetajo novi soigralci (VIDEO)

    Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim je povedal, da klub ne bo čakal z novimi nakupi, dokler se ne znebi nezadovoljnih igralcev. V nedeljo s Fulhamom.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 18:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prestrukturiranje Šaleške doline

    Najspornejši del zakona je plavajoča elektrarna

    Minister Aleksander Jevšek je velenjskim in šoštanjskim svetnikom dejal, da nobena rešitev ne more biti vsiljena v okolje.
    Špela Kuralt 22. 8. 2025 | 17:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šprint na mirnih vodah

    Mladi Pikon sedmi na svetu, Mia Medved v finalu

    Na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah v Milanu so se slovenski čolni izkazali. Glavni adut ženski dvojec Anja Osterman-Mia Medved.
    22. 8. 2025 | 17:12
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šešku se kmalu obetajo novi soigralci (VIDEO)

    Trener Manchester Uniteda Ruben Amorim je povedal, da klub ne bo čakal z novimi nakupi, dokler se ne znebi nezadovoljnih igralcev. V nedeljo s Fulhamom.
    Peter Zalokar 22. 8. 2025 | 18:11
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prestrukturiranje Šaleške doline

    Najspornejši del zakona je plavajoča elektrarna

    Minister Aleksander Jevšek je velenjskim in šoštanjskim svetnikom dejal, da nobena rešitev ne more biti vsiljena v okolje.
    Špela Kuralt 22. 8. 2025 | 17:28
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šprint na mirnih vodah

    Mladi Pikon sedmi na svetu, Mia Medved v finalu

    Na svetovnem prvenstvu v šprintu na mirnih vodah v Milanu so se slovenski čolni izkazali. Glavni adut ženski dvojec Anja Osterman-Mia Medved.
    22. 8. 2025 | 17:12
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo