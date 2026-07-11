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Drugo

Slovenske odbojkarice so bile na pragu zmage, naposled pa se veselijo Švedinje

Naše reprezentantke so vodile že z 2:0, naposled pa so prednost zapravile in izgubile s 3:2. Evropsko ligo so končale na drugem mestu.
Naše odbojkarice si zaslužijo vse čestitke za izjemno borbo v evropski ligi. FOTO: CEV
Galerija
Naše odbojkarice si zaslužijo vse čestitke za izjemno borbo v evropski ligi. FOTO: CEV
M. Ru., STA
11. 7. 2026 | 23:08
1:57
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Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so varovanke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja sicer povedle z 2:0 v nizih, a so nato gostje slavile po preobratu s 3:2 (-15, -18, 20, 18, 12). Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska s 3:2.

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Slovenski učinek ob mreži ni več brezhiben
                                    

Slovenske odbojkarice so prvič v zgodovini igrale v finalu elitne evropske lige in z drugim mestom zabeležile največji uspeh. Pred tem so bile najboljše v reprezentančni sezoni 2016 na tretjem mestu. Doslej najboljša generacija slovenskih odbojkaric je ligaški del končala brez poraza s šestimi zmagami in celo brez izgubljenega niza, tudi v polfinalu pa je prepričljivo dvakrat ugnala Slovaško s 3:0.

V finalu je bila slovenska četa na dobri poti do zmage na prvi tekmi, a je Švedska po preobratu dobila odločilni peti niz in v Ljubljano prišla tako rekoč z dvema zaključnima žogama. Slovenke bi morale za osvojitev tekmovanja dobiti dvoboj po rednem delu, nato pa slaviti še v zlatem nizu do 15 točk. Po zelo dobrem začetku in vodstvu z 2:0 v nizih, je nato padla raven igre v blok-obrambi, za nameček pa se poškodovala tudi Fatoumatta Sillah.

Slovenke se po šoku v četrtem niso pobrale, v izenačenem petem pa je bila Švedska boljša s 15:12 in končala domače upe po naslovu v evropski ligi.

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