Slovenski odbojkarji na domačem turnirju premagali tudi Brazilijo

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na sedmi tekmi lige narodov in tretji na domačem turnirju v Ljubljani premagala Brazilijo s 3:0 (25, 17, 20). Slovenski odbojkarji so še tretjič slavili pred domačimi navijači in skupno že šestič v ligi. V nedeljo se bodo za konec turnirja v Stožicah ob 20.30 merili z Italijo.

Slovenski odbojkarji so po treh zmagah na Kitajskem na domačem turnirju po srditem boju sprva premagali Kanado in Bolgarijo, danes pa jih je po dnevu počitka pričakal nov obračun z Brazilijo. Ta je po štirih zmagah na prvem turnirju izgubila oba svoja dvoboja v Ljubljani, v petek je klonila proti Italiji z 1:3.

Slovenci in Brazilci so se v ligi narodov doslej srečali šestkrat, boljši so južnoameriški predstavniki, ki so slavili petkrat. Edina slovenska zmaga v tem tekmovanju do danes je segala dve leti nazaj. Brazilci, trikratni olimpijski in trikratni svetovni prvaki, so na svetovni lestvici četrta, Slovenci pa šesta reprezentanca.

A danes so na parketu prevladovali izbranci italijanskega stratega Fabia Solija. V vseh treh nizih so si pripravili izdatne prednosti, v prvem in tretjem nizu so sicer proti koncu nekoliko popustili, a bili boljši v končnicah. Z najbolj prepričljivo zmago v letošnji sezoni lige narodov, skupno pa sicer že s šesto na sedmih tekmah, so Slovenci skočili na drugo mesto lestvice.

V slovenski vrsti je bil z 19 točkami najuspešnejši Tonček Štern. Rok Možič je pristavil 17 točk, 11 pa Nik Mujanović.

Bolgarija boljša od Kanade

Bolgarski odbojkarji so na današnji prvi tekmi turnirja lige narodov v ljubljanskih Stožicah v izenačenem obračunu s 3:2 (-25, 22, -21, 18, 11) strli Kanadčane. Ob 20.30 bodo tretjo tekmo pred domačimi navijači igrali tudi slovenski odbojkarji, ki se bodo merili z Brazilijo. Na sedmi tekmi v ligi narodov so Bolgari prišli do četrte zmage, a ob treh porazih na svojem računu za zdaj ostajajo izven mest, ki ob koncu ligaškega dela peljejo na zaključni turnir. Kanadčani medtem ostajajo pri le eni zmagi, šestkrat so izgubili in so pri dnu razpredelnice.

V bolgarski izbrani vrsti je bil s 25 točkami najboljši Aleksandar Nikolov, 12 jih je pristavil Asparuh Asparuhov. Pri Kanadi je bil z 18 točkami najuspešnejši Sharone Vernon-Evans.

Preostala turnirja se ta teden igrata v francoskem Orleansu in poljskih Gliwicah. V teh so domačini Poljaki s 3:1 (-23, 16, 17, 15) premagali Nemčijo. Napeto je bilo tudi v Franciji, kjer so Japonci po preobratu s 3:2 (-18, 21, -20, 22, 13) premagali ZDA. Neporaženi Japonci s sedmimi zmagami ostajajo na prvem mestu lige narodov. Z izkupičkom petih zmag in dveh porazov sledijo reprezentance ZDA, Ukrajine in Poljske.