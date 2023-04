Odbojkarji ACH Volleyja na Kökovih krilih do nove zmage in lovorike

Odbojkarji ACH Volleyja so potrdili prevlado na slovenskih igriščih. Potem ko so danes s 3:1 (23, -25, 21, 21) premagali igralce Calcita Volleyja, so si zagotovili že 19. naslov državnih prvakov. Finalno serijo so v svojo korist odločili s 3:0 v zmagah. V zadnji tekmi je blestel predvsem Matej Kök, ki je dosegel kar 24 točk.

Presenečenja v Tivoliju ni bilo. Oranžni zmaji so dobili še zadnji dvoboj v sezoni in tako slavili v vseh treh tekmovanjih, v katerih so nastopali slovenski klubi. Lovoriko so osvojili tudi v srednjeevropski ligi in slovenskem pokalu, vselej so v finalu premagali Kamničane.

Z njimi so se v sezoni pomerili devetkrat, na vseh tekmah so bili boljši. Sezono so na domačih igriščih sklenili brez poraza, premoč so morali priznati le moštvom v evropskih tekmovanjih. »Kamničani lahko igrajo svojo najboljšo odbojko, a vseeno bo vse odvisno od nas. Če bomo mi pravi, če bomo boljši kot na tekmi v Kamniku, bo serije konec,« je pred tretjo finalno tekmo razmišljal domači trener Radovan Gačič. Njegove želje se niso povsem uresničile, bilo je nekaj nihanj v igri, toda njegova ekipa premore večjo kakovost posameznikov.

Kamniški trener Jurij Žavbi je tokrat poskusil z drugim podajalcem kot na prejšnjih tekmah, Uroša Planinšiča je zamenjal Miloš Arsenoski. Srbski organizator je delo opravil dobro, njegova ekipa se je v prvem nizu dolgo časa enakovredno kosala s tekmecem. Ekipi sta bili skupaj še na 16. točki, nato pa so gosti zašli v krizo in že bili blizu zanesljivega poraza. Zaostajali so že z 18:24, a nato ubranili šest zaključnih žog. Sedmo pa je domači kapetan, makedonski korektor Nikola Gjorgiev, z nekaj sreče vendarle izkoristil.

Upravičili vlogo favoritov

To Calcita ni zmedlo. V drugem nizu je prevzel pobudo, prišel do treh točk prednosti, vodil tudi z 21:19, toda Ljubljančani so jih na 21. točki ujeli, nato pa tudi prešli v vodstvo s 23:22, 24:23 in 25:24. A treh zaključnih žog niso izkoristili, as Luisa Sose je prednost vrnil na stran gostov, ki jim je izenačenje na 1:1 priskrbel blok Daniela Aponze.

Radovan Gačič, trener ACH Volleyja, je bil zadovoljen z igro svojih varovancev. FOTO: Leon Vidic/Delo

Kamničanom je nato padla zbranost, tretji niz so začeli slabo, zaostajali so že s 4:9 in 6:12, vendar so se zatem spet začeli dvigovati. Na 13. točki so gostitelje ujeli, pred končnico pa vodili z 19:16. Gačič je v igro vrnil Gjorgieva, ki ga je v drugem nizu zamenjal Alen Šket. Makedonec je ekipi spet priskrbel pravo energijo, dosegel nekaj pomembnih točk, posledica tega je bilo izenačenje na 19:19. V končnici so svoje dodali še odlični servisi razpoloženega Köka in niz se je končal z izidom 25:21.

Do naslova je ACH Volleyju manjkal le še en niz, že začetek četrtega pa je napovedal, da dvoboja in tudi serije ne mislijo podaljševati. Hitro so si priigrali štiri točke naskoka, do konca pa z zanesljivo igro držali prednost. Gosti so se sicer ob koncu še približali na 19:22, a zmage favoritov vendarle niso resneje ogrozili.

Upa, da bodo ostali skupaj

Radovan Gačič, trener ACH Volleyja: »Pričakoval bi, da bi bile vse tri tekme takšne, kot je bila današnja. Prva dva niza so Kamničani igrali zelo dobro, tudi večji del tretjega, ko so po zaostanku s 6:12 povedli z 19:16, ampak smo z delnim izidom 9:2 naredili preobrat in potem v četrtem nizu nadaljevali s podobno igro. Osnovni cilj smo dosegli, imamo obe domači lovoriki in prvo mesto v srednjeevropski ligi.«

Nikola Gjorgiev, kapetan ACH Volleyja: »Ponosen sem, da sem kapetan te ekipe. Zdržali smo do konca, ostali neporaženi doma, izgubili le šest tekem v sezoni, štiri v ligi prvakov in dve v pokalu CEV. Nadigrali sta nas le italijanski ekipi. Sezona je bila dolga in naporna. Moramo vedeti, da smo imeli ogromno poškodb. Šele ko se je zdravstveno stanje izboljšalo, smo začeli bolje igrati. Najboljše predstave smo kazali zadnja dva meseca. Upam, da bomo v naslednji sezoni ostali skupaj, da bo stanje s poškodbami boljše, če bo tako, lahko računamo tudi na še boljši evropski rezultat. Čestitke pa seveda tudi Kamničanom, pokazali so, da so dobra ekipa.«

Alan Košenina, prosti igralec kluba Calcit Volley: »Že vso sezono, sploh pa od začetka finalne serije, imamo težave z začetnim udarcem in sprejemom. Če ekipi v tem ne steče, je težko premagati tako dobro ekipo, kot je ACH Volley. Tudi danes smo imeli v tej prvini igre največ težav, tu je bil naš največji minus. V vseh drugih elementih smo bili zelo blizu, v bloku in napadu celo malenkost boljši, toda začetni udarec in sprejem sta bila za nas usodna.«