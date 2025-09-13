Odbojkarji kot košarkarji, pometli so že s prvimi tekmeci

Turčija je v prvi tekmi skupine G na svetovnem prvenstvu v odbojki na Filipinih premagala Japonsko s 3:0 v nizih in s tem poskrbela za prvo večje presenečenje skupinskega dela tekmovanja. Danes ob 15. uri se bo prvič predstavila tudi slovenska izbrana vrsta, ki se bo pomerila s Čilom.

Turki, trenutno 16. na svetu, so presenetili peto ekipo lestvice Mednarodne odbojkarske zveze. Favorizirani azijski izbrani vrsti ob tem niso oddali niti niza. Te so dobili na 19, 23 in 19 točk. V skupini G je pred tem Kanada pričakovano premagala Libijo s 3:1 (-22, 20, 12, 27).

Nastope so začeli tudi v skupini D, kjer so Združene države Amerike zanesljivo ugnale Kolumbijo s 3:0 (20, 21, 14), medtem ko je Portugalska nekoliko presenetljivo ugnala Kubo s 3:1 (-20, 22, 19, 19).

Slovenski odbojkarji bodo svetovno prvenstvo odprli z južnoameriškimi tekmeci iz Čila. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Danes bodo v Manili igrali še v skupinah B in E. V slednji bodo Slovenijo ob 15. uri izzvali reprezentanti Čila, še prej bo v isti skupini dvoboj Nemčije in Bolgarije (11.30).

V skupini B bosta še obračuna Nizozemska – Katar in Poljska – Romunija.

Prvenstvo se je začelo v petek z dvobojem domačinov Filipincev proti Tunizijcem. Slavili so slednji s 3:0.

Skupinski del tekmovanja bo trajal do četrtka, izločilni boji pa se bodo začeli čez teden dni. Finale bo 28. septembra.