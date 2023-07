Odbojkarji nemočni proti razigranim Japoncem

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se od lige narodov poslavlja že po četrtfinalu. Na zaključnem turnirju v Gdansku je izgubila že svojo prvo tekmo, s 3:0 (24, 18, 22) jo je premagala Japonska.

Druga reprezentanca rednega dela je pokazala zelo dobro predstavo. Blestela je predvsem v obrambi, s katero je ustavila glavne slovenske napadalce. Slovencem ni šlo ne v napadu ne pri servisu, s tem pa niso mogli preprečiti hitre japonske igre.

Svojo priložnost, ki bi lahko tehtnico nagnila na njihovo stran, so imeli evropski podprvaki v prvem nizu, ko so zapravili zaključno žogo. Potem pa so popustili, pomagale niso niti menjave, tako da so Japonci, pri katerih je blestel Juki Išikava, zasluženo prišli do zmage.