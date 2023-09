Odbojkarji v Rim po zlato; Čebulj: Čas je, da naredimo ta zadnji korak

Vsaj nekaj živcev so za odločilne boje evropskega prvenstva sebi in navijačem tokrat privarčevali slovenski odbojkarji. Niso se spravili v globok jarek kot pred tem proti Turčiji, čeprav povsem gladko ni šlo. V četrtfinalu so ob slovesu od Varne še drugič premagali Ukrajino. Zmaga s 3:1 (17, 29, -21, 23) jim je prinesla nastop na sklepnem delu eura v Rimu, kjer bodo želeli osvojiti četrto kolajno na zadnjih petih turnirjih najboljših na stari celini.

Pod vodstvom selektorja Gheorgheja Cretuja bodo v večnem mestu naskakovali prvo zlato. V četrtek kapetana Tineta Urnauta in njegove čaka polfinale z zmagovalcem jutrišnjega derbija med Poljsko in Srbijo.

Slovenija je bila spet boljša od Ukrajine. FOTO: CEV

Slovenci, ki so Ukrajince v prvi tekmi EP prav tako premagali s 3:1 (izgubili so prvi niz), so po turškem opozorilu zaigrali kot novi. Zlahka so dobili prvi niz na 17, a drugega že veliko težje na razliko, v tretjem pa bili neprepoznavni in tekmecem ponudili roko rešitve. Tudi v četrtem jim dolgo ni šlo po načrtih, ampak v finišu so unovčili izkušnje in znanje ter kot prvi prišli med najboljše štiri reprezentance. To je bila že njihova sedma zaporedna zmaga na euru štirih držav, ki bo vrhunec doživel v glavnem italijanskem mestu.

Ukrajinci so v drugem nizu vodili s 24:22, pozneje imeli še dve zaključni žogi, toda niz vseeno izgubili. Kar jim ni uspelo v drugem, jim je uspelo v tretjem, ko so se vrnili v igro za zmago. In v tej igri so bili vse do konca četrtega niza. V njem so vodili s 23:22, po izenačenju pa je Jan Kozamernik z blokom Sloveniji priboril zaključno žogo, ki jo je izkoristil kapetan Urnaut, je ključne trenutke povzela STA.

»Vedeli smo, da bo izenačena tekma. V težkih trenutkih smo dali vse od sebe in zelo smo veseli, da smo prišli v polfinale. Zdaj bomo uživali v trenutku in se še ne bomo obremenjevali z Rimom, najprej moramo videti, kdo bo naš nasprotnik v polfinalu. Potem se bomo dobro pripravili nanj. Bili smo že v takšnih situacijah, bili tudi večkrat v finalu, in vemo, da je prišel naš čas, da naredimo še ta zadnji korak,« je bila prva izjava Klemna Čebulja. Slovenija je osvojila tri srebrne kolajne na EP, nazadnje pa bila na SP četrta.