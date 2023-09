Odbojkarji kažejo rušilno moč, Hrvaška padla, kakor je dolga in široka

Nova tekma, nova zmaga. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je še enkrat pokazala, zakaj je med favoriti evropskega prvenstva. Krog pred koncem predtekmovanja v skupini B si je zagotovila prvo mesto, potem ko je v četrtem krogu zabeležila še četrto zmago. Z zanesljivo igro je s 3:0 (17, 18, 14) premagala Hrvaško, ki niti v enem trenutku ni bila blizu presenečenja. Tekma je bila podobna igri mačke z mišjo, Slovenci so doslej na euru oddali vsega en niz, prvega Ukrajini po podaljšani igri. Zatem so jih osvojili 12 zapored in kažejo vrhunsko formo.

Varovanci Gheorgeja Cretuja so najbrž prikazali najboljšo predstavo na prvenstvu. Hrvate, ki so le dan pred tem presenetili Bolgare in si s tem že zagotovili nastop v osmini finala, so povsem nadigrali. Od začetka do konca so nadzorovali položaj na igrišču, vse nize so dobili gladko, za to pa se niso niti pošteno oznojili, za uspeh jim spektakularne igre niti bilo treba pokazati, je poročala STA.

Klemen Čebulj je bil predober za hrvaške tekmece. FOTO: CEV

Hrvati, ki imajo veliko povezav s slovensko odbojko, a tokrat niso igrali z vsemi najboljšimi, so bili sicer v medsebojnih pogovorih po besedah slovenskega libera Janija Kovačiča vsaj v šali pogumni v napovedih, a prave grožnje vendarle niso predstavljali. Slovenci so bili vsaj za razred boljši tekmec, prevladovali so v vseh elementih.

Slovenija: Hrvaška 3:0 (17, 18, 14) Dvorana v Varni, gledalcev 250, sodnika Vasileios (Grčija) in Šimić (Srbija). Slovenija: Pajenk 4, Planinšič, Kozamernik 6 (1 blok), Toman, Bračko 1, Štalekar, Koncilja 1, Kovačič, Ž. Štern 3, Ropret 2 (2 asa), Urnaut 9 (1 as), Čebulj 14 (1 as, 2 bloka), Možič 10 (1 blok), Mujanović 7 (3 ase). Hrvaška: Žukovski, Perić 1, Nikačević 3 (1 blok), Sedlaček, Jakopec, Hanžić 2, Šestan 6 (1 as), Đirlić 12 (1 blok), Pervan, Marelić 5, Mihalj 1 (1 blok), Zeljković, Raić.

Cretu si je ob koncu drugega in v tretjem nizu lahko privoščil, da je v igro poslal rezerviste (Nik Mujanović, Danijel Koncilja, Žiga Štern, Sašo Štalekar, Rok Bračko), ki pa niso popuščali in so do konca tekme prednost samo še večali.

Slovenija se bo v torek pomerila še z Bolgarijo, a vsaj za njo tekma večjega pomena ne bo imela.

Gheorghe Cretu, selektor Slovenije: »Zbrani smo bili celo tekmo, od prve točke naprej. Kot selektor sem zadovoljen, da nismo bili zbrani le na trenutke, ampak vso tekmo. Imamo kvaliteto, če pa je fokus pravi, je to to. Sredi prvega niza sem fante opozoril, da naj ne mislijo le na napad, ampak tudi na obrambo in zaščito. Mislim, da so dobro opravili svoje delo.«