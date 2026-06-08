  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
PREMIUM   D+   |   Drugo

Odgovorni pri Ferrariju zaradi banalnega razloga zavrnili Antonellija

Pri Mercedesu imajo novega svetovnega »rock« zvezdnika. Toto Wolff, vodja nemške ekipe v formuli 1, je že zgodaj prepoznal nadarjenost mladega Italijana.
Andrea Kimi Antonelli je zmago na dirki v Monte Carlu proslavil s skokom v morje. FOTO: Manon Cruz/Reuters
Galerija
Andrea Kimi Antonelli je zmago na dirki v Monte Carlu proslavil s skokom v morje. FOTO: Manon Cruz/Reuters
Miha Šimnovec
8. 6. 2026 | 16:10
8. 6. 2026 | 16:23
4:15
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Čeprav Andrea Kimi Antonelli šteje komaj 19 let, v formuli 1 vozi kakor prekaljeni šampion. Z brezhibno predstavo je z Mercedesovo »srebrno puščico« v svojo korist odločil tudi prestižno veliko nagrado Monaka in tako slavil že peto zaporedno zmago po dirkah v Šanghaju, Suzuki, Miamiju in Montrealu. Če bo nadaljeval v takšnem slogu, se bo še letos v zgodovino vpisal kot daleč najmlajši svetovni prvak.

Toda izjemno nadarjeni Bolonjčan, ki se trudi ostati z nogami na trdnih tleh, (še) ne pogleduje tako daleč. »Naše naloge še zdaleč nismo končali. Pred nami je še dolga sezona, zato moramo vsi skupaj v moštvu še naprej pritiskati in si pri zasledovanju ciljev čedalje višje postavljati letvico,« je poudaril Antonelli, ki ima kot vodilni v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo že 66 točk naskoka pred drugouvrščenim britanskim veteranom Lewisom Hamiltonom (Ferrari), predvčerajšnjim drugim tudi v Monte Carlu.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Formula 1

Monako dobil novega kralja, smola Prevčevega favorita

Italijanski najstnik Andrea Kimi Antonelli je na ozkih ulicah Monte Carla le še potrdil veliko nadarjenost.
Miha Šimnovec 7. 6. 2026 | 17:37
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Andrea Kimi Antonelli

Rossi mu je poslal čestitko, Sinner pa posvetil celo govor

Andrea Kimi Antonelli se je v zgodovino formule 1 vpisal kot najmlajši dirkač, ki se je zavihtel na vrh skupne razvrstitve. Dirkal tudi s slovenskim upom.
Miha Šimnovec 10. 5. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Po več kot dvanajstih letih spregovoril pilot, ki je reševal Schumacherja

Yannick Dainese je v pogovoru za francoski športni časnik L'Équipe razkril podrobnosti ene od najodmevnejših reševalnih akcij.
Miha Šimnovec 1. 6. 2026 | 21:23
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Hamilton in Verstappen ne dajeta več nasvetov Antonelliju

Italijanski najstnik najhitrejši tudi na veliki nagradi Kanade v Montrealu. George Russell besno udaril po svojem dirkalniku formule 1.
Miha Šimnovec 25. 5. 2026 | 00:27
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Napad ali nesreča? Nekdanji zvezdnik formule 1 ranjen na Tajskem

Lokalne oblasti so sicer že sprožile preiskavo dogodka, v katerem je Mika Salo staknil grdo rano na nogi, ki so mu jo morali zašiti s kar 28 šivi.
Miha Šimnovec 29. 5. 2026 | 09:19
Preberite več
Šport  |  Drugo
Formula 1

Zvezdniku formule 1 ukradli avtomobil, nato se je vmešal celo FBI

Med nedavno veliko nagrado formule 1 v Miamiju je finski as Valtteri Bottas doživel neprijetno izkušnjo.
Miha Šimnovec 14. 5. 2026 | 22:32
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
Spektakel v Monte Carlu

Kjer naj bi se nepozabnemu Ayrtonu Senni prikazal celo bog

Nedeljska velika nagrada Monaka v formuli 1 tudi v znamenju legendarnega Brazilca. Kakor da bi s helikopterjem letel po dnevni sobi.
Miha Šimnovec 24. 5. 2024 | 19:42
Preberite več
Premium
Šport  |  Drugo
V Italiji kritični do Ferrarija

Leclerc uničuje Ferrarijeve sanje, ni pravi vodja, kaj šele šampion

Italijanski novinarji sila kritični do 24-letnega Monačana in Ferrarija, pri katerem se kljub velikemu zaostanku ne vdajajo. V nedeljo dirka na Hungaroringu.
Miha Šimnovec 28. 7. 2022 | 07:35
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Javni sektor

Šircelj: Treba bo razmisliti, kako nadaljevati plačno reformo

Javni sektor: Vrstijo se opozorila, da bo reforma stala bistveno več od predvidenega. Nova vlada napoveduje vzpostavitev več ločenih plačnih sistemov.
Barbara Hočevar 7. 6. 2026 | 20:06
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Postal dedek

Han: To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi

Pred kratkim je postal dedek vnukinji Mili, ki živi v Dolu pri Hrastniku. Ker jo pogosto videva, pravi, da si zanjo z veseljem vzame čas.
7. 6. 2026 | 18:30
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Prva pomoč

Življenja visijo na nitki, helikopterjev pa ni

V Posočju dva primera prepočasne aktivacije. Življenjsko ogroženi otrok moral čakati zdravnika, šele nato je priletel helikopter.
Tina Horvat 8. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:46
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:52
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Domen Prevc brez filtra: »Prvotni načrt se mi je povsem 'sfižil'«

Če smo mislili, da o Domnu Prevcu ne moremo izvedeti ničesar novega, nas je pred kratkim presenetil z zanimivimi razkritji. »Če bi osvojil celinski pokal, bi šel za pilota na Florido,« je med drugim priznal smučarski skakalec in svetovni rekorder, ki ga danes bolj kot slava žene občutek svobode.
3. 6. 2026 | 08:16
Preberite več
VideoWall
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Hallux valgus: ko ukrivljen palec postane več kot le estetska težava

Mnogi ljudje menijo, da je ukrivljen nožni palec predvsem estetska težava, vendar je resnica precej drugačna.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Jaka Bijol: zgodba, ki je večina navijačev ne pozna

Doma še vedno hranijo list papirja, na katerega si je kot najstnik zapisal načrt svoje kariere. Danes je Jaka Bijol eden najbolj prepoznavnih slovenskih nogometašev.
8. 6. 2026 | 13:52
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:46
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Filip Flisar brez zavor: Sumljivi ljudje te hitro najdejo

Filip Flisar nikoli ni bil športnik, ki bi se držal pravil klasičnega športnega nastopa. Vedno je deloval nekoliko drugače – glasnejši, bolj neposreden in precej manj zadržan od večine slovenskih športnikov.
5. 6. 2026 | 08:08
Preberite več
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Intervju Danilo Ferjančič, Porsche Slovenija

Evropsko avtomobilsko industrijo dušijo regulacije, ne novi tekmeci

Evropska avtomobilska industrija je sredi kompleksnega prehoda v električno in digitalno prihodnost, zato subvencije še potrebujemo, pravi Danilo Ferjančič.
Gašper Boncelj, Marjana Kristan Fazarinc 5. 6. 2026 | 06:30
Preberite več

Več iz teme

formula 1Andrea Kimi AntonellimercedesToto WolffMonte Carlo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Novice  |  Svet
Kavkaz

Pašinjan znova zmagal, Moskva pa grozi

Po uspehu na včerajšnjih volitvah so armenske oblasti še vedno soočene z istimi težavami pri strateškem manevriranju države.
Boris Čibej 8. 6. 2026 | 17:08
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Bohinj

Mladi gasilec Lan prvi priskočil na pomoč

V nedeljo je v občini Bohinj vozilo zapeljalo z vozišča in zdrsnilo v globel. Na pomoč je še pred prihodom gasilcev in reševalcev priskočil mladi gasilec Lan.
8. 6. 2026 | 17:07
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kitajski maturanti

Skoraj 13 milijonov dijakov v isti minuti na preizkušnji

Čeprav se Kitajska razprostira čez pet časovnih pasov, je 13 milijonov maturantov hkrati vstopilo v 348.000 učilnic, chatboti pa so se tedaj ustavili.
Zorana Baković 8. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Wimbledon

Sinner odgovora še ni našel, navijači pa čakajo

Italijanski mediji poročajo, da Jannik Sinner na travi sploh ne bo zaigral vse do začetka Wimbledona.
8. 6. 2026 | 16:57
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
ZDA

Dobitnika grammyja zabodli do smrti

Pevca in tekstopisca Talaya Rileyja so minuli petek našli z vbodnimi ranami na vrtu posestva v Silvertownu. Star je bil 35 let.
8. 6. 2026 | 16:56
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Kitajski maturanti

Skoraj 13 milijonov dijakov v isti minuti na preizkušnji

Čeprav se Kitajska razprostira čez pet časovnih pasov, je 13 milijonov maturantov hkrati vstopilo v 348.000 učilnic, chatboti pa so se tedaj ustavili.
Zorana Baković 8. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Šport  |  Drugo
Wimbledon

Sinner odgovora še ni našel, navijači pa čakajo

Italijanski mediji poročajo, da Jannik Sinner na travi sploh ne bo zaigral vse do začetka Wimbledona.
8. 6. 2026 | 16:57
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
ZDA

Dobitnika grammyja zabodli do smrti

Pevca in tekstopisca Talaya Rileyja so minuli petek našli z vbodnimi ranami na vrtu posestva v Silvertownu. Star je bil 35 let.
8. 6. 2026 | 16:56
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Šport  |  Kolesarstvo
Vredno branja

45. Maraton Franja BTC City, od 12. do 14. 6. 2026

Maraton Franja BTC City je mednarodni športno-rekreativni dogodek z najdaljšo tradicijo v Sloveniji.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 08:36
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Želimo samo preživeti ali tudi kakovostno živeti?

Ko človek izve, da ima resno bolezen, najprej pomisli samo eno: da bi preživel.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

»Pogosto sem se vprašala, kdaj sem se sploh nazadnje smejala«

Gospa Hilda je ena od zadovoljnih pacientk dr. Trampuša, ki je po dolgoletni agoniji zaradi parodontoze dobila nasmeh, ki je povrnil veselje v vsakdanu.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 09:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Loviti signal ali trenutke?

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Mama Žana Kranjca: »Ni on edini na svetu, ki ima težavo«

Mama olimpijskega podprvaka pojasnjuje, zakaj se doma skoraj ne pogovarjajo o smučanju in kako športniku pomagati po neuspehu.
8. 6. 2026 | 08:46
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVSTVO

»Če bomo tako nadaljevali, smo 'gotovi'« (video)

V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra in čakalnimi vrstami.
2. 6. 2026 | 13:05
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Koliko lahko zaslužite z lastno polnilnico?

Lastniki električnih vozil že izbirajo drugače. V turizmu in gostinstvu polnilnica postaja podobna storitev, kot sta bila nekoč Wi-Fi ali klimatska naprava.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 07:49
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
Preberite več
Delov poslovni center  |  Šport
Vredno branja

Petra Majdič iskreno o slavi: »Na koncu ostane samo nagrobnik«

Nekdanja šampionka Petra Majdič je brez olepševanja spregovorila o individualizmu, osamljenosti in tem, zakaj šport brez ljudi ne more preživeti.
4. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

Noge so bolele že vašo mamo in babico pred njo, zato si zvečer, z nogami na kavču, mirno rečete, da v vaši družini to tako pač je.
8. 6. 2026 | 08:52
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo