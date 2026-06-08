Odgovorni pri Ferrariju zaradi banalnega razloga zavrnili Antonellija

Čeprav Andrea Kimi Antonelli šteje komaj 19 let, v formuli 1 vozi kakor prekaljeni šampion. Z brezhibno predstavo je z Mercedesovo »srebrno puščico« v svojo korist odločil tudi prestižno veliko nagrado Monaka in tako slavil že peto zaporedno zmago po dirkah v Šanghaju, Suzuki, Miamiju in Montrealu. Če bo nadaljeval v takšnem slogu, se bo še letos v zgodovino vpisal kot daleč najmlajši svetovni prvak.

Toda izjemno nadarjeni Bolonjčan, ki se trudi ostati z nogami na trdnih tleh, (še) ne pogleduje tako daleč. »Naše naloge še zdaleč nismo končali. Pred nami je še dolga sezona, zato moramo vsi skupaj v moštvu še naprej pritiskati in si pri zasledovanju ciljev čedalje višje postavljati letvico,« je poudaril Antonelli, ki ima kot vodilni v skupni razvrstitvi za svetovno prvenstvo že 66 točk naskoka pred drugouvrščenim britanskim veteranom Lewisom Hamiltonom (Ferrari), predvčerajšnjim drugim tudi v Monte Carlu.