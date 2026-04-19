Odličen rezultat Babnikove: Trdo delo se obrestuje

Za Pio Babnik je bil v Južni Afriki 104. turnir serije european tour v karieri. V žepu ima dve zmagi iz leta 2021 ter devetnajst uvrstitev med prvih deset.
Pia Babnik je pokazala dobro formo. FOTO: Anže Malovrh
Pia Babnik je pokazala dobro formo. FOTO: Anže Malovrh
P. Z., STA
19. 4. 2026 | 18:49
Slovenska golfistka Pia Babnik je na turnirju Joburg Open v Južni Afriki z nagradnim skladom 330.000 evrov zasedla peto mesto, kar je njen najboljši rezultat v posamični konkurenci na turnirjih evropske serije v zadnjih dveh sezonah.

Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je vse štiri kroge odigrala pod parom igrišča (68, 71, 69, 69) ter z rezultatom -15 za štiri udarce zaostala za zmagovalko, Francozinjo Agatho Laisne, ki je slavila po petih luknjah razigravanja.

Za Pio Babnik je bil to 104. turnir serije european tour v karieri. V žepu ima dve zmagi iz leta 2021 ter devetnajst uvrstitev med prvih deset.

V preteklih sezonah je Babnikova dosegla nekaj vrhunskih rezultatov predvsem v ekipni konkurenci, 2024 je bila tretja v Rijadu, pred tem pa je zadnjo uvrstitev med prvih pet zabeležila maja 2022 v Franciji oziroma na turnirju Jabra Open, kjer je leto prej zabeležila prvo zmago na evropski turneji.

Babnikova je nase znova opozorila že v začetku marca letos, ko je v Avstraliji zabeležila šesto mesto, novi priložnosti za potrditev dobre forme pa bo imela v prihodnjih dveh tednih na še enem turnirju v Južni Afriki ter Mauritiusu.

»Trdo delo se obrestuje. Veliko sem vadila, moji udarci ta teden so bili zelo suvereni, tako da sem res uživala v igri. Igrišče mi je ustrezalo, imela sem veliko priložnosti za 'birdieje' in zdaj komaj čakam naslednje turnirje,« je povedala Pia Babnik.

Druga slovenska profesionalna igralka Ana Belac je ta teden nastopila na turnirju serije LPGA v Los Angelesu z nagradnim skladom dobre tri milijone evrov in zgrešila rez za osem udarcev (78, 72).

Pia Babnik v Avstraliji ohranja konstantno formo

Slovenska golfistka je na turnirju evropske serije zasedla 41. mesto.
Rok Tamše 16. 3. 2026 | 11:50
Pia Babnik prvič v letošnji sezoni v TOP 10

Slovenska golfistka je na turnirju evropske serije v Avstraliji zasedla 6. mesto.
Rok Tamše 8. 3. 2026 | 10:50
Ana Belac odlično začela sezono »tam spodaj«

Na drugem turnirju evropske serije v Avstraliji je Ana Belac zasedla 8. mesto, Pia Babnik je bila 26.
2. 3. 2026 | 11:10
Pia Babnik sezono začenja v Savdski Arabiji

Slovenska golfistka je optimistična pred startom sezone v profesionalni evropski seriji Let. Leon Car na amaterskem prvenstvu Portugalske.
Rok Tamše 11. 2. 2026 | 10:30
Igrišče za golf v Trnovem pod okrilje zavoda Šport Ljubljana

Aleš Babnik, ki je pred 20 leti uredil igrišče, se po izteku pogodbe umika. Neznanke pri nadaljnjem upravljanju igrišča.
Rok Tamše 13. 1. 2026 | 08:00
Pia Babnik enajsta v Španiji

Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik je po lepem uspehu zdaj na 39. mestu v seštevku evropske serije.
22. 9. 2025 | 16:15
Pia Babnik v evropski seriji do izida sezone

Slovenska golfistka Pia Babnik je turnirju na Švedskem končala na 8. mestu. Zmagala je domača amaterka.
25. 8. 2025 | 10:45
»Mar gospodje ne vidijo, da jih bo ta možakar vse pahnil v maloro?«

Stevanović je dobil taktirko v roke in kmalu bodo morali vsi plesati po njegovi muziki.
Luka Lisjak Gabrijelčič 18. 4. 2026 | 05:00
Zoran Stevanović je preskočil dva razreda

Kranjsko ljudstvo ga ni želelo postaviti za vodjo mestne občine, poslanci, predstavniki vsega ljudstva, pa so ga izvolili za predsednika državnega zbora.
Ali Žerdin 17. 4. 2026 | 10:00
Pahorju sem poslal predloge, naslednji dan sem bil suspendiran in upokojen

Konkretne predloge za izvajanje zakonskih določil na področju zaporov sem naslovil na Boruta Pahorja in Aleša Zalarja.
18. 4. 2026 | 05:00
Zvezdana Mlakar

Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
Izkušnje Slovencev, ki so pravo rešitev našli na Hrvaškem

Slovenski pacienti pripovedujejo, kako so po letih težav, protezah in negotovosti našli rešitev, ki jim je spremenila vsakdan.
13. 4. 2026 | 09:53
Kako telefoni Galaxy S26 ščitijo vaše podatke

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:36
90 % Slovencev dostopa do interneta s telefonom

Družine danes od interneta in televizije pričakujejo več: širok nabor vsebin, starševski nadzor, zanesljivo optiko in stabilno povezavo za ves dom.
Promo Delo 14. 4. 2026 | 13:21
BS TALKS – Zakaj dobre strategije propadejo in kako jih rešiti

Večina strategij umre v PowerPointu. Lars Sudmann trdi, da razlog ni v idejah, temveč v izvedbi. Strategija je vzorec odločitev: kar delamo – ne, kar napišemo.
13. 4. 2026 | 09:51
Za 111 stanovanj so imeli več kot 2100 interesentov

Direktor nepremičninske agencije tudi o trendih na trgu, vplivu vojne in morebitnega zvišanja obrestnih mer ter višjih gradbenih stroških.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 05:00
Visoka rast cen nepremičnin na Hrvaškem

Vrednost nepremičnin Slovencev v južni sosedi več kot 2,2 milijarde evrov.
Nejc Gole 18. 4. 2026 | 04:55
Pri subvencijah je pomembna predvidljivost

Za električno mobilnost morajo biti spodbude dolgoročne in predvidljive, če želimo, da bodo tudi učinkovite.
Gašper Boncelj 17. 4. 2026 | 06:00
Tudi v dobi UI nujna analitično razmišljanje in prilagodljivost

Dinamika spreminjanja kompetenc se umirja, a to je rezultat nenehnega učenja in prilagajanja zaposlenih.
Milka Bizovičar 17. 4. 2026 | 05:00
