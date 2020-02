Odličen štart Tine Trstenjak v olimpijsko sezono

Ljubljana – Olimpijska prvakinja Tina Trstenjak je odlično štartala v novo sezono svetovnega pokala v judu. Na turnirju za veliki slam v Parizu (z nagradnim skladom 154.000 ameriških dolarjev) se je namreč 29-letna Celjanka ovenčala z bronasto kolajno v kategoriji do 63 kilogramov.



Potem ko je bila v uvodnem krogu prosta, je v drugem Trstenjakova z iponom (10:0) izločila Francozinjo Agathe Devitry. Prepričljive zmage se je veselila tudi v osmini finala, v kateri je bila boljša od Mongolke Gankhaich Bold (10:0), v četrtfinalu pa je ugnala še Japonko Masako Doi (z vazarijem 7:0).



V polfinalu je morala nato judoistka najuspešnejšega slovenskega kluba Z'dežele Sankaku priznati premoč drugi Japonki, Nami Nabekura (0:10), v dvoboju za tretje mesto pa je Tina v podaljšku strla odpor Kanadčanke Catherine Beauchemin-Pinard (10:0). Trstenjakova si je tako izbojevala že 36. odličje v svetovnem pokalu.

Leškijeva pristala na petem mestu

Blizu kolajni v tej kategoriji je bila tudi Andreja Leški, ki je v obračunu za tretje mesto potegnila krajšo proti Masako Doi (0:10). Pred tem je 23-letna članica JK Bežigrad ugnala Avstrijko Magdaleno Krssakovo (10:0), Britanko Lubjano Piovesano (10:0) in Južnokorejko Hee Ju Han (10:0).



V polfinalu je Andreja izgubila z domačo šampionko Clarisse Agbegnenou (0:10), ki se je po finalni zmagi nad Nami Nabekura okitila z zlato lovoriko. Leškijeva je tako tekmovanje v glavnem mestu Francije, kjer moči meri skoraj 700 judoistov in judoistk iz 115 držav (!), končala na petem mestu.



Njena klubska kolegica Kaja Kajzer (do 57 kg), ki je pred dvema tednoma zablestela z zmago na turnirju za veliko nagrado v Tel Avivu, se je od tekmovanja v Parizu poslovila že v uvodnem dvoboju po porazu z Bolgarko Ivelino Ilijevo (0:10). Brez uvrstitve je ostal tudi Martin Hojak (do 73 kg), ki je najprej premagal Kwok Wing Leeja iz Hongkonga (10:0), nato pa klonil pred Egipčanom Mohamedom Mohyeldinom (0:10).



Jutri se bodo pod slovensko zastavo borili še Klara Apotekar, Patricija Brolih (obe do 78 kg), Ana Velenšek (nad 78 kg) in Vito Dragič (nad 100 kg).