Odličen začetek kvalifikacij za Janjo Garnbret

Briançon - V Briançonu v Franciji je na sporedu prva in najverjetneje tudi edina tekma svetovnega pokala v športnem plezanju v letošnji sezoni, ki jo je zaznamoval novi koronavirus. Skozi kvalifikacije težavnosti se je prebilo šest slovenskih športnih plezalk z večkratno svetovno prvakinjo Janjo Garnbret na čelu ter dva športna plezalca.



Vseh šest slovenskih predstavnic, ki so bile na startu, si je priborilo nastop v večernem polfinalu. In ne le to. Vseh šest je prvi krog tekmovanja kvalifikacij končalo v najboljši petnajsterici.



Janja Garnbret si prvo mesto kvalifikacij deli z Italijanko Lauro Rogoro. Vita Lukan je osvojila četrto mesto, Tjaša Kalan sedmo, Lucija Tarkuš si deveto mesto deli z najboljšo Avstrijko Jessico Pilz, Tjaša Slemenšek je 11., Lana Skušek pa je v polfinale napredovala s 14. dosežkom.

Brez Azijcev

Pri moških je kvalifikacije dobil Čeh Adam Ondra. Od petih Slovencev na startu kvalifikacij bosta v polfinalu nastopila Domen Škofic in Luka Potočar, ki sta si razdelila šesto mesto.



Pod mejo polfinala, v drugi krog napreduje najboljših 26, je na 32. mestu pristal Žiga Zajc, Martin Bergant je bil 36., Milan Preskar pa 40.



Konkurenca je bila le delno okrnjena zaradi novega koronavirusa. V Briançon zaradi potovalnih omejitev niso prišli predstavniki Azije, med njimi Japonci, Južnokorejci in Kitajci, ter plezalci iz ZDA. So pa tam najboljši tekmovalci in tekmovalke iz Evrope.