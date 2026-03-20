Odlična igra Anžeta Kopitarja ni bila dovolj za zmago kraljev

Slovenski hokejski as Anže Kopitar je v zadnji sezoni v karieri v ligi NHL še izboljšal osebno statistiko. Na tekmi v Los Angelesu je zadel gol v drugi tretjini tekme proti Philadelphii za začasno vodstvo kraljev 2:1. To je bil 451. Kopitarjev gol v ligi NHL in njegova 1310. točka. Kralji so sicer izgubili s 3:4 po kazenskih strelih.

Kralji so se s porazom po kazenskih strelih in težko prigarano točko v razvrstitvi zahodne konference severnoameriške hokejske lige zavihteli na osmo mesto, ki še pelje v končnico. Kalifornijska zasedba ima 72 točk, eno več od devetega Seattla in Nashvilla. Kopitarja in druščino do konca rednega dela sezone čaka še 14 tekem.

Kraljem je v boju za končnico pomembna prav vsaka točka. Tekme proti letalcem so se lotili podjetno. Devetindvajset sekund pred koncem uvodne tretjine je za 1:0 zadel Quinton Byfield. Gostje iz Philadelphie so dosegli izenačenje že po 26 sekundah druge tretjine. Zadel je Travis Konecny.

A je za novo vodstvo ekspresno poskrbel prav kapetan kraljev Kopitar, ki je zadel v polno le 21 sekund kasneje. Gostje so hitro prišli do izenačenja in menjave vodstva. V 25. minuti tekme je Noah Cates zadel za 2:2, manj kot tri minute kasneje pa je Travis Sanheim zadel za vodstvo letalcev 3:2.

Artemi Panarin je v 11. minuti tretje tretjine ob moštveni premoči na ledu zadel za 3:3 izenačenje in izsilil podaljšek. V nadaljevanju sta vratarja opravila svoje delo in po podaljšku brez golov so odločali kazenski streli. Philadelphia je bila bolj zbrana v odločilnih trenutkih tekme. Trevor Zegres in Matvej Mičkov sta zadela, vratar Samuel Ersson pa je zaustavil strela Adriana Kampeja in Artemija Panarina in zmaga je šla v Philadelphio.