Odlična sezona slovenskih plezalcev končana na Japonskem

V Morioki na Japonskem je z ženskim finalom padel zastor na sezono tekem najvišje kakovostne ravni v športnem plezanju. Čast biti zadnja slovenska predstavnica v mednarodni tekmovalni areni v letu 2022 je pripadla Mii Krampl, ki je sezono sklenila z osmim mestom na prvem tekmovanju v svetovnem pokalu v novi olimpijski disciplini balvani-težavnost.

Dvaindvajsetletna Golničanka je v današnji finale najboljše osmerice napredovala z osmim dosežkom. V finalu pa svojega izhodišča ni izboljšala. Balvanski del finala je končala kot sedma od osmih finalistk, brez osvojenega vrha katere od štirih balvanskih smeri, s točkovnim izkupičkom 33,8 točke. Najvišji možni izplen znaša 100 točk, temu sta se približali Američanka Natalia Grossman (99,1 točke) in Japonka Ai Mori (98,8 točke).

Zahtevno tekmovanje je pustilo posledice

Zahtevno tekmovanje je pustilo posledice. V svoji paradni disciplini Mia Krampl ni pokazala vsega, kar je zmožna, v težavnostni smeri je padla na višini 25, kar ji je prineslo zgolj 30 točk od stotih možnih ter skupni seštevek po balvanih in težavnosti 63,8 točke za končno osmo mesto.

Domačini so lahko zelo zadovoljni. Tako pri moških kot pri ženskah sta zmagi pripadli Japoncema, pri moških so celo prva tri mesta pripadla japonskim plezalcem. Na Japonskem sta od Slovencev tekmovala tudi Vita Lukan in Anže Peharc, ki pa sta tekmovanje končala že v kvalifikacijah, oba na 22. mestu. Tekmovanje na Japonskem sta izpustila najboljša Slovenca Janja Garnbret in Luka Potočar.

Janja Garnbret ima za seboj odlično sezono. FOTO: Andreas Gebert/Reuters

Za Slovenijo je znova izjemna sezona. Tako Garnbretova kot Potočar sta sezono končala kot prvaka letošnjega svetovnega pokala, obema je pripadla zmaga v skupni razvrstitvi v težavnosti svetovnega pokala v ženski oziroma moški konkurenci. Potočar je prvič postal zmagovalec seštevka svetovnega pokala, za Garnbretovo pa je že deseti osvojeni seštevek, peti v seštevku težavnosti.

Slovenska ekipa je navdušila tudi na vrhuncu sezone, avgustovskem evropskem prvenstvu v Münchnu, na katerem je Janja Garnbret osvojila kar tri naslove evropske prvakinje, v balvanih, težavnosti in olimpijski kombinaciji balvani-težavnost. Mia Krampl je v Münchnu v olimpijski kombinirani disciplini balvani-težavnost postala evropska podprvakinja in je zaostala zgolj za svojo rojakinjo. Kolajno je osvojil tudi Potočar, in sicer srebrnega sijaja v težavnosti.

Naslednje leto bodo delili vozovnice za Pariz 2024

Slovenska ženska ekipa je sezono svetovnega pokala v težavnosti končala na prepričljivo prvem mestu v pokalu narodov, znova po zaslugi olimpijske prvakinje iz Tokia Janje Garnbret, ki je bila na vseh sedmih tekmah na stopničkah, petkrat je zmagala, dvakrat je bila druga. V prvi deseterici sta sezono končali tudi Mia Krampl in Vita Lukan na sedmem in devetem mestu.

V skupnem seštevku pokala narodov v ženski in moški konkurenci v težavnosti pa je Slovenija na drugem mestu, boljša je bila zgolj Japonska. Z odličnimi dosežki so si slovenski plezalci pripravili zelo dobro izhodišče za naslednjo sezono z vrhuncem na svetovnem prvenstvu avgusta 2023 v Bernu v Švici, kjer bodo delili prve vozovnice za olimpijske igre leta 2024 v Parizu. Slovenci se bodo potegovali za zapolnitev dveh ženskih in dveh moških olimpijskih kvot.