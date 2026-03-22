Tina Šutej srebrna na svetovnem prvenstvu na Poljskem

Slovenska atletika je na svetovnem dvoranskem prvenstvu na Poljskem vnovič opozorila nase svetovno konkurenco. Tina Šutej je namreč osvojila srebrno kolajno v skoku s palico – višino 4,80 metra je zmogla v prvem poskusu, nato pa je bila trikrat neuspešna na 4,85 metra. Britanka Molly Caudery je v Torunu zmagala, potem ko je v prvem poskusu preskočila 4,85 metra.

Sedemintridesetletna članica celjskega Kladivarja je pred tem na dvoranskih SP doslej osvojila eno srebrno (2025) in eno bronasto kolajno (2022). Tokrat je za dva cm zaostala za svojim slovenskim rekordom 4,82 m, ki ga je dosegla 2. marca 2023 v Češki Ostravi.

Dosedanje kolajne na dvoranskih SP Uvrstitev Slovencev na oder za zmagovalce na svetovnih dvoranskih prvenstvih v atletiki: 2. mesto: Britta Bilač, višina (1995, Barcelona) Jolanda Čeplak, 800 m (2004, Budimpešta) Marija Šestak, troskok (2008, Valencia) Tina Šutej, palica (2025, Nanjing) Tina Šutej, palica (2026, Torun); 3. mesto: Brigita Bukovec, 60 m ovire (1995, Barcelona) Merlene Ottey, 60 m (2003, Birmingham) Tina Šutej, palica (2022, Beograd) Lia Apostolovski (2024, Glasgow).

Nina Glojnarič pod osmimi sekundami

Že prej je nastopila Nina Glojnarič v teku na 60 metrov z ovirami. V polfinalu je zasedla skupno 22. mesto (8,06), potem ko se je v kvalifikacijah izkazala s časom 7,99 in si s tretjim mestom v skupini zagotovila neposredno napredovanje. »Na splošno sem zadovoljna s prvim tekom, drugi je bil tudi dober. A sem v njem zadela drugo oviro in nato izgubila ritem,« je po nastopu povedala 25-letna Brežičanka, ki je kljub manjši napaki ostala blizu meje osmih sekund. Prav ta meja je v tej sezoni postala njen zaščitni znak.

Tina Šutej je velik podvig pripravila tudi lani: na svetovnem prvenstvu v Tokiu je bila septembra bronasta. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Glojnaričeva poudarja, da je prvenstvo preseglo njena pričakovanja: »Na SP sem tekla pod osmimi sekundami, tega nisem pričakovala. To je super uspeh zame in komaj čakam na poletno sezono.« Napredek v zadnjih tednih sta ji omogočila, da se je drugič zapored prebila med polfinalistke, kar potrjuje njeno vse vidnejšo vlogo v evropskem prostoru. S časom 7,98 je postavila osebni rekord in se vpisala med redke slovenske atletinje, ki so v tej disciplini prebile mejo osmih sekund na velikih tekmovanjih.