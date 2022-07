Odlični Kristjan Čeh napovedal boj za zlato v finalu

Slovenski rekorder Kristjan Čeh se je v kvalifikacijah tretjega dne svetovnega prvenstva v atletiki v ameriškem Eugenu v metu diska zlahka uvrstil v finale. Že s prvim metom je z 68,23 gladko zmogel avtomatično kvalifikacijsko normo (66 m), kar je bil drugi skupni izid. Boj za medalje bo v noči na sredo ob 3.33 po slovenskem času.

Ptujčan (23) je brez težav upravičil vlogo favorita za odličja. Nastopil je v prvi skupini kot 14. po vrsti in kmalu zatem zadovoljen tudi odšel s tekmovalnega prizorišča. »To sem tudi načrtoval, nisem pa si mislil, da bo šlo tako hitro in tako daleč. V prvi met sem šel bolj na lahko, da bi bil potem bolj samozavesten in poslal disk prek 66. Pa je šlo prek 68 m, tako da je bilo res super,« je dejal slovenski atletski zvezdnik.

Za zlato bo treba vreči veliko več kot v kvalifikacijah

Čeh je na vseh tekmah poletne sezone vrgel krepko prek današnje kvalifikacijske norme za finale, še najmanj prav na uvodni tekmi 15. maja, ko je v Mariboru zmagal s 67,40 metra. »Za zlato bo treba vreči veliko več kot v kvalifikacijah. Želim si dobro tehniko in dobre mete. Šlo mi je dobro tudi na ogrevanju, drugi met se je dotaknil rumene črte, oznake za kvalifikacijsko normo, prvi je šel še dlje. Dobro sem začel prvenstvo, to mi je dalo dodatno spodbudo za finale.«

Kristjan Čeh FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Že po prvem treningu na stadionu je Čeh dejal, da krog za izmet malo drsi in da ves čas piha vzgonski veter: "Tudi tokrat je bilo tako, ampak pogoji so za vse enaki. Veter se je čutil že tik nad tlemi, zgoraj v zraku ga je bilo še več. Lahko se ga malo izkoristi, ampak to spet ne prispeva tako veliko, da bi bilo zelo odločilno.«

Na zadnji tekmi pred SP je v Stockholmu 30. junija zmagal na diamantni ligi, v kateri je to sezono še neporažen. Spet je vrgel disk prek 70 m, 70,02 m je bil tudi rekord mitinga. Drugi je bil izjemno obetavni Litovec Mykolas Alekna (69,81 m), tretji pa olimpijski in svetovni prvak Šved Daniel Stahl (67,57 m).

Kristjan Čeh FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Alekna (19), lanski mladinski svetovni prvak in sin nekdanjega dvakratnega olimpijskega in dvakratnega svetovnega prvaka Virgilijusa Alekne, je imel najboljši izid kvalifikacij (68,91 m). Tretjega je zabeležil olimpijski podprvak Šved Simon Pettersson (68,11 m), četrtega pa Avstralec Matthew Denny (66,98 m), četrti lani na olimpijskih igrah Tokio 2020. Vsi so bili v Čehovi skupini A.

Alekna ima talent, podedovan po očetu

V skupini B in skupno peti je bil nekdanji svetovni prvak in evropski prvak Litovec Andrius Gudžius (66,60 m), šesti je bronast na zadnjih OI, SP in EP Lukas Weisshaidinger iz Avstrije (66,51 m). To so bili edini tekmovalci, ki so zmogli met prek avtomatične kvalifikacijsk norme, sedmi je bil prvi brez nje Stahl (65,95 m).

Kristjan Čeh FOTO: Christian Petersen/AFP

»Alekna ima talent, podedovan po očetu, je sicer malo manjši, a ima zelo dolge roke in široka ramena. Petterson je tudi dosegel svoj izid sezone. A na to se ne oziram, to so le kvalifikacije, veselim se že finala,« je še pred začetkom nastopa skupine B povedal Čeh.

V Birminghamu je 21. maja na diamantni ligi z 71,27 m in državnim rekordom prešel na deseto mesto vseh časov. Uspešno je tekmoval tudi v zimski sezoni in 12. marca na evropskem pokalu v metih v portugalski Leirii zmagal in s 66,11 m prvič v karieri ugnal tudi Stahla.