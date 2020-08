Odlični Žan Jakše je v Tacnu prekosil vso slovensko elito

Ljubljana – Slalomisti na divjih vodah so se na tacenski progi pomerili za državne naslove. V moški kajakaški konkurenci je presenetljivo zmagal Žan Jakše, med kanuisti Luka Božič, pri kajakašicah Eva Terčelj, med kanuistkami pa Alja Kozorog.



V finalu tekmovanja kajakašev, v katerem je bila konkurenca najbolj zgoščena, je bil tokrat razred zase član domačega kluba Žan Jakše, ki je na savskih brzicah okusil slast zmage na tekmi svetovnega pokala leta 2018. Tokrat je z enkratnim finalnim nastopom zmagal z več kot tremi sekundami naskoka pred Martinom Srabotnikom, na tretje mesto pa je priveslal Vid Kuder Marušič. Vodilna po prvi progi Peter Kauzer in Niko Testen sta po napakah v finalu ostala brez zmagovalnih stopničk.

Terčeljeva prva, a ni blestela

Med kajakašicami je na tehnično zahtevni progi naslov osvojila svetovna prvakinja Eva Terčelj, čeprav ji prvi nastop ni uspel po željah. Na drugo mesto je priveslala Eva Alina Hočevar, na tretje pa Lea Novak.



V moški kanuistični konkurenci je zmagal Luka Božič, na drugo mesto je priveslal mladinski svetovni prvak Nejc Polenčič, tretji pa je bil Jure Lenarčič.



Za tretjo izbirno tekmo za sestavo slovenske reprezentance so šteli rezultati s prve proge, na kateri so bili med kajakaši v ospredju Peter Kauzer, Niko Testen in Vid Kuder Marušič, v kanuju so prva tri mesta zasedli Luka Božič, Benjamin Savšek in Žiga Taljat, med kajakašicami Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Ajda Novak, med kanuistkami pa Lea Novak, Alja Kozorog in Eva Alina Hočevar.