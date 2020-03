Odločitev je padla, odprtje 23. julija 2021

Tokio

Koronavirus je igre preložil za eno leto. FOTO: AFP

Ključno izhodišče

Povečanje stroškov

Predsednik Moka Thomas Bach je razmišljal tudi o spomladanskih igrah. FOTO: Reuters

- Olimpijske igre v Tokiu bodo med 23. julijem in 8. avgustom 2021. Zaradi pandemije koronavirusa se bodo začele 364 dni kasneje, kot je bilo predvideno.Odločitev je sporočil predsednik organizacijskega odborana ad hoc sklicani novinarski konferenci. Še dopoldne je bilo rečeno, da naj bi bil novi datum znan do konca tedna.Predsednik Mednarodnega olimpijskega komitejaje sicer razmišljal tudi o izvedbi iger spomladi, vendar zamisel ni naletela na dovolj podpore. Novi termin so uskladili Mok, organizatorji ter mestne in državne oblasti v japonskem glavnem mestu.Prvotno so bile igre načrtovane med 24. julijem in 9. avgustom letos. Krizna delovna skupina, ki se ukvarja z reorganizacijo iger, je z določitvijo termina dobila najpomembnejše izhodišče za nadaljnje delo. Igre bodo obdržale uradno ime, torej Olimpijske igre Tokio 2020. Paraolimpijske igre bodo od 24. avgusta do 5. septembra.Japonski premierje 24. marca v imenu Japonske predlagal preložitev iger za eno leto. Predlog je v telefonskem pogovoru predstavil Bachu in ta ga je sprejel še isti dan. Igre so bile prestavljene prvič po drugi svetovni vojni.Preložitev bo s seboj prinesla veliko povečanje stroškov, mnoga tekmovanja pa se bodo morala prilagoditi. Atletsko svetovno prvenstvo naj bi bilo preloženo na leto 2022, verjetno bo podobna usoda doletela tudi košarkarsko SP, obe predvideni za leto 2021. Če bi bile igre spomladi, bi bile logistične težave še hujše, termin bi lahko škodoval EP v nogometu, ki se bo začelo 11. junija 2021.Pomladi bi bile sicer temperature za športnike in obiskovalce bolj primerne. Tako pa se jim spet obeta vročina, zaradi katere so olimpijski maraton prestavili v Saporo, kakih 800 km severno od Tokia.Preložitev iger bo ogromen zalogaj za organizatorje, ki so se pripravljali sedem let. Izvršni direktor OO Toširo Muto je priznal, da bodo dodatni stroški ogromni. Po zadnjih podatkih naj bi igre stale 12,6 milijarde dolarjev, toda številka bo verjetno vsaj dvakrat višja, saj naj bi vlada ogromno denarja namenila stvarem, ki so le posredno povezane z igrami.Preložitev zadeva vsa področja, od hotelov, vstopnic, transporta in športnih objektov, ki so že bili vnaprej zasedeni za julij 2021. Hoteli so morali odpovedati rezervacije, ni še jasno, kaj bo s kupljenimi vstopnicami.