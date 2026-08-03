Odločitev znana, Pogačar po uspešnem Touru še nad Rogliča

Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki, Vuelti, je sporočila njegova ekipa UAE Team Emirates-XRG. Petkratni zmagovalec Toura na dirki po Španiji, edini izmed treh največjih etapnih preizkušenj, ki je še ni osvojil, lovi krstno skupno zmago.

»Tadej Pogačar je potrdil vrnitev na dirko po Španiji sedem let po tem, ko je dobil tri etape in stal na zmagovalnem odru,« je njegova ekipa zapisala na spletni strani.

»Z veseljem sporočam, da se vračam na dirko po Španiji. Leta 2019 je bila to moja prva tritedenska dirka in zame izjemna izkušnja. Španija je država, ki jo rad obiskujem in v kateri rad tekmujem, zato menim, da je pravi čas za vrnitev. Motivacija za uspešen zaključek sezone je velika, Vuelta pa bo eden glavnih ciljev. Ekipa je močna in verjamemo, da bomo dosegli dobre rezultate,« je v izjavi za ekipo povedal Pogačar.

Slovenski as bo na Vuelti tekmoval šele drugič v svoji karieri oziroma prvič po izjemno uspešnem debiju leta 2019. Takrat je osvojil tri etape, belo majico za najboljšega mladega kolesarja in v skupnem seštevku končal kot tretji, pred njim sta bila le Primož Roglič in Alejandro Valverde.

Pogačar bo na čelu uravnotežene in izkušene zasedbe, s katero želi njegova ekipa nadgraditi uspehe z dirke po Franciji. Ob Pogačarju bodo nastopili drugi Slovenec Domen Novak, Joao Almeida, Jay Vine, Pavel Sivakov, Pablo Torres, Kevin Vermaerke in Ivo Oliveira.

Letošnja Vuelta, gre za 81. izvedbo, se bo začela z uvodnim kronometrom v Monaku, nato bo pot karavano vodila prek Francije in Andore v Španijo. Trasa velja za eno najzahtevnejših v zadnjih letih, saj vključuje sedem ciljnih vzponov, dva kronometra in skoraj 3300 kilometrov dirkanja do zadnje etape v Granadi.

Poleg Pogačarja je po oceni ekipe UAE Almeida po še eni izjemni sezoni močen adut za skupni seštevek, Vine in Sivakov pa zagotavljata preverjeno pomoč v gorskih etapah. Mladi Španec Torres bo po solidni letošnji sezoni debitiral na tritedenski dirki, zasedbo pa dopolnjujejo Vermaerke, Novak in Oliveira, s čimer ekipa postaja vsestranska in sposobna podpreti svoje ambicije na vseh terenih, so zapisali v UAE.

Vuelta se začne 22. avgusta v Monaku, končala se bo 13. septembra v Granadi. Če bi Pogačar osvojil tudi špansko pentljo, bi postal šele četrti kolesar, ki bi v isti sezoni dobil Tour de France in Vuelto. Pred njim je to uspelo le Jacquesu Anquetilu, Bernardu Hinaultu in Chrisu Froomu.

Pogačarjev tekmec bo najverjetneje tudi Primož Roglič, ki ga je pred dnevi med treningom zbil avtomobil. Šestintridesetletni Slovenec je zaradi posledic trčenja odpovedal nastopa na klasiki San Sebastián in dirki po Burgosu, vendar upa, da bo do začetka Vuelte nared za nastop. Roglič bo na dirki lovil peto zmago, s štirimi (2019, 2020, 2021, 2024) je na vrhu večne lestvice španske pentlje izenačen s Špancem Robertom Herasom.