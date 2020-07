Odnos med Vettlom in Ferrarijem že pred VN Avstrije močno skrhan

Lewis Hamilton je bil najhitrejši na uvodnih prostih treningih v Spielbergu.

Sebastian Vettel se je moral sprijazniti z 12. in četrtim mestom.

Nemški zvezdnik še ne ve, kje bo dirkal prihodnje leto.

Leclercu ne bo olajšal življenja

Sebastian Vettel bo pokazal roge odgovornim v italijanskem moštvu. FOTO: Mark Sutton/AFP

Ljubljana – Zaskrbljenost, da je pred Ferrarijem še ena izjemno zahtevna sezona v formuli 1, ni bila neutemeljena. »Vranec« SF1000, kakor so svoj letošnji dirkalnik poimenovali v Maranellu, na uvodnih prostih treningih pred jutrišnjo veliko nagrado Avstrije (z začetkom ob 15.10) ni bil pretirano poskočen.Vettel (12. in 4.) in njegov ekipni kolega(10. in 9.) sta namreč včeraj kar precej zaostala za Mercedesovima »srebrnima« oziroma zdaj v znak boja proti rasizmu »črnima puščicama«, s katerima sta peklenski ritem narekovala svetovni prvak(1. in 1.) in podprvak(2. in 2.). Če torej v Ferrarijevi garaži ne bodo čez noč naredili čudeža, se »rdečim« v Spielbergu in nadaljevanju sezone ne obeta nič dobrega.Dodaten udarec je italijanskemu moštvu zadal Vettel, ki je zanikal nekatere trditve vodilnih mož pri ekipi iz Maranella, kar zadeva pogajanja z njim. Potem ko je vse od 12. maja (takrat je prišlo na dan, da po koncu letošnje sezone zapušča Ferrari) glede tega molčal, je nemški zvezdnik, ki je prav včeraj praznoval 33. rojstni dan, pojasnil svoj zorni kot »pogajanj« z dosedanjimi delodajalci.»Bil sem zelo presenečen, ko me je poklical, vodja Ferrarijevega moštva v formuli 1 – op. p.) in mi sporočil, da ne nameravajo podaljšati sodelovanja z menoj. Od njih torej nisem prejel nobene ponudbe za novo pogodbo,« je razkril Vettel in tako zanikal Ferrarijevo sporočilo za javnost, v katerem so zapisali, da je šlo »za skupno odločitev«.Najpozneje zdaj je tudi jasno, da se je odnos Vettel-Ferrari močno skrhal, kar seveda ni najboljša popotnica za začetek zadnje skupne sezone. Nemški as je že napovedal hud boj svojemu moštvenemu sotekmovalcu. »Zagotovo Charlesu nikakor ne bom olajš(ev)al življenja, poskušal mu ga bom čim bolj otežiti, to je jasno kot beli dan,« je Leclercu že zagrozil Vettel, ki še ne ve, za katero moštvo bo dirkal v prihodnji sezoni.Ker se želi potegovati za najvišja mesta, ne skriva, da ga zanima le konkurenčen dirkalnik, kakršnega ima, denimo, že vrsto let Mercedes. V svojih vrstah si ga želijo pri Renaultu, pri katerem pa bodo težko ugodili njegovim visokim zahtevam. Kaj lahko pa se tudi zgodi, da bo štirikratni svetovni prvak (z Red Bullom v sezonah 2010, 2011, 2012 in 2013) konec tega leta pomahal v slovo formuli 1.Če bi dejansko prišlo tako daleč, bi dokončno končal svojo kariero v kraljevskem avtomobilističnem razredu. Možnost, da bi se čez kakšno leto vrnil vanj, namreč zdaj izključuje. »Ko enkrat zapreš vrata za seboj, bi jih moral pustiti zaprta in ne več odpirati,« je še dejal Vettel.