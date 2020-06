Odpoved OI bi stresel svetovno ekonomijo

Ljubljana

Predsednik Olimpijskega komiteja Thomas Bach je namignil, da bi OI lahko odpadle. FOTO: Reuters

, član organizacijskega odbora tokijskih olimpijskih iger je v pogovoru za japonski športni dnevnik Nikkan Sports izjavil, da bi morali namesto o odpovedi iger, če se položaj glede koronavirusa v svetu ne bo izboljšal, raje razmisliti še o eni preložitvi.Poletne OI v Tokiu bi morale biti od 24. junija do 9. avgusta, a so jih organizatorji v sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) marca zaradi koronavirusne krize preložili za leto dni.To je prvič v dobi modernega olimpizma, da so igre prestavili; doslej so jih odpovedali le zaradi svetovnih vojn. Tako so odpadle poletne igre v Berlinu 1916, Tokiu 1940 in Londonu 1944 ter zimske igre v Cortini d'Ampezzo 1940 in Sapporu 1944.Predsednik MOKje kmalu po preložitvi iger za leto dni dejal, da v kolikor iger ne bo moč organizirati leta 2021, bodo te odpadle.A Takahashi ne deli njegovega mnenja, saj meni, da bi imela odločitev o odpovedi prevelike finančne posledice ne le za Tokio in Japonsko, temveč za ves svet.»Japonska, pa tudi svetovna ekonomija bi z odpovedjo olimpijskih iger doživeli hud udarec. Menim, da bi morali vsaj razmisliti o še eni preložitvi, preden bi igre odpovedali,« je za Nikkan Sports dejal Takahaši.Predsednik organizacijskega odbora Tokio 2020je pred nekaj dnevi dejal, da odpoved OI nikoli ni bila tema dosedanjih razgovorov z MOK.»Prek videokonference smo govorili le o pripravah na OI 2021, ki se bodo začele 23. julija. Vse drugo so špekulacije, s katerimi se ne ukvarjamo,« je dejal tudi prvi mož mednarodnega olimpizma Bach.