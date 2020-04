Odpoved Wimbledona navrgla 114 milijonov evrov

Ljubljana - Wimbledon je eden od 34 teniških turnirjev, ki so odpadli zaradi koronavirusne krize, a hkrati edini, ki bo kljub temu prejel nekaj denarja v blagajno. Zahvaljujoč zavarovanju za primer pandemije mu bo zavarovalnica izplačala 114 milijonov evrov.



Vodilni iz All Englanda Cluba so primer pandemije v zavarovanje vključili leta 2003 ob izbruhu virusa sars, vsako leto pa so morali za to odšteti 1,7 milijona evrov zavarovalnine, poroča britanski dnevnik The Times.



Preostala dva velika slama v tenisu – Roland Garros je s konca maja in začetka junija preložen na september, OP ZDA pa je na sporedu konec avgusta – podobnega zavarovanja nimata, zato jima v primeru odpovedi grozi finančna luknja v višini 250 milijonov evrov.



V Teniški zvezi Velike Britanije, ki je organizator turnirja v Wimbledonu, so napovedali, da bodo del vsote od zavarovalnine – bolj natančno 23 milijonov evrov – razdelili klubom, turnirjem, sodnikom, igralcem in preostalim, ki jih je prizadela pandemija novega koronavirusa.