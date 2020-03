Odpovedana tudi VN Španije

Jererz - Organizatorji so bili zaradi pandemije novega koronavirusa prisiljeni odpovedati tudi dirko motociklističnega svetovnega prvenstva za Veliko nagrado Španije, ki bi morala biti na sporedu od 1. do 3. maja v Jerezu. Prestavitev velja za vse razrede, tudi za kraljevskega motoGP. Za zdaj še niso sporočili, kdaj bi lahko izpeljali dirko.



To je še peta dirka motociklistične sezone 2020, na katero je vplival virus sars-cov-2: uvodna dirka sezone v Katarju je potekala le v kategorijah moto2 in moto3, VN Tajske, ki bi morala biti na sporedu 22. marca, pa bo po novem 4. oktobra.



Sicer je bila 15. novembra prvotno na koledarju zadnja dirka sezone, dirka za VN Valencije, ki bo po novem konec novembra, od 27. do 29. novembra.

Start v Le Mansu?

Dirka motociklističnega svetovnega prvenstva za veliko nagrado Amerike, ki bi morala biti od 3. do 5. aprila v Austinu, bo zaradi epidemije novega koronavirusa šele od 13. do 15. novembra. Motociklistična Velika nagrada Argentine pa bo na sporedu od 20. do 22. novembra.



Sezona 2020 motociklističnega prvenstva naj bi se tako začela z VN Francije v Le Mansu, od 15. do 17. maja.