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Odšle so z velikimi pričakovanji, vrnile se bodo brez finala

Slovenska ženska reprezentanca v športni gimnastiki je v kvalifikacijah na evropskem prvenstvu v Zagrebu ostala brez finala.
Teji Belak se evropsko prvenstvo v športni gimnastiki v Zagrebu ni izšlo po načrtih in željah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
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Teji Belak se evropsko prvenstvo v športni gimnastiki v Zagrebu ni izšlo po načrtih in željah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
Š. R., STA
13. 8. 2026 | 21:03
13. 8. 2026 | 21:03
3:40
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Slovenska ženska reprezentanca v športni gimnastiki je po slabem dnevu v kvalifikacijah na evropskem prvenstvu v Zagrebu ostala brez finala. Prva junakinja slovenske vrste, doslej že sedemkratna finalistka prvenstev stare celine in skupna zmagovalka svetovnega pokala na preskoku Teja Belak je pri drugem skoku padla in ostala brez boja za odličja.

Kot je po nastopih kvalifikacije ocenil selektor Andrej Mavrič, so šli z ekipo na prvenstvo z visokimi pričakovanji, a ostali brez želenih dosežkov.

»Pred prvenstvom smo bili zelo optimistični z napovedmi in smo veliko pričakovali. Punce so bile tudi dobro pripravljene in vemo, da so tako dobre, da lahko merijo na višja mesta. Zdaj nas je na tekmi 'zadela' realnost; kljub nekaterim zelo dobrim nastopom nam ni uspelo nikjer priti blizu finala. Žal se je Teji preskok ponesrečil. Drugače pa moram pohvaliti mlajši del ekipe, Lucija, Zala in Vita so odlično opravile svoje nastope in z njimi sem zadovoljen,« je tekmo ocenil Mavrič.

Na nov finale je na preskoku upravičeno merila 32-letna Belak, četrta z lanskega EP, ki je spomladanski del sezone opravila z odliko in se veselila tudi sedme skupne zmage v svetovnem pokalu. Toda že na uradnem treningu v zagrebški Areni je imela nemalo težav, danes pa je pri drugem skoku padla.

»Nisem preveč razočarana, ker sem imela že na uradnem treningu v tej dvorani nepričakovano veliko težav. Danes je bilo sicer že bolje, a še vseeno ne dovolj dobro. Morda se mi je poznal izpad treningov, ko sem bila pred prvenstvom deset dni bolna,« je po neposrečenih kvalifikacijah povedala Belak. Kot je dodala, se bo bolj izkazala že na naslednji tekmi in pokazala dobro pripravljenost. Še ta mesec jo namreč čaka nastop na sredozemskih igrah v Tarantu.

»Z današnjim mnogobojem sem kar zadovoljna,« je svoje nastope ocenila Lucija Hribar. FOTO: Instagram L. H.
»Z današnjim mnogobojem sem kar zadovoljna,« je svoje nastope ocenila Lucija Hribar. FOTO: Instagram L. H.

Zala Trtnik je imela po uspešni predstavi na gredi razlog za zadovoljstvo, medtem ko Tjaša Kysselef, ki se vrača po poškodbi, na preskoku ni pokazala svojih najboljših skokov.

»Glede na zadnje treninge sem imela s skoki nekaj težav. Enostavno nisem dobila potrebnega ritma. Ker nisem želela tvegati s poškodbo, nisem prikazala polnih skokov. Danes sem sebe in svoje zdravje postavila na prvo mesto. Oba skoka sem naredila brez obrata in temu primerna je bila tudi ocena,« je iz Zagreba sporočila 33-letna Kysselef.

Medtem sta Lucija Hribar in Vita Prijanovič z odliko opravili mnogoboj, vendar na tem prvenstvu ni finala v kraljevski gimnastični disciplini, kamor bi se Hribar zanesljivo uvrstila.

»Z današnjim mnogobojem sem kar zadovoljna. Preskok in sploh bradljo sem res dobro opravila, prvič sem na veliki tekmi pokazala težjo sestavo. Na gredi sem se malo majala, a sem ponosna, da sem jo opravila brez padca, parter je bil spet dober. In tega sem res vesela,« je bila po uspešnih nastopih zadovoljna Hribar.

Tako se je za žensko vrsto prvenstvo končalo že danes. Prihodnji teden bodo v Areni tekmovali še telovadci.

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športna gimnastikaevropsko prvenstvoTeja BelakTjaša KysselefLucija HribarAndrej Mavrič

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