Odstop Rovanperäja in Tänaka, vodi Kacuta

Reli po Švedski, druga preizkušnja svetovnega prvenstva voznikov relija, je že hitro ostal brez dveh favoritov. Zaradi napak in poškodb svojih avtomobilov četrte hitrostne preizkušnje nista končala branilec naslova prvaka, Finec Kalle Rovanperä (Toyota), in Estonec Ott Tänak (Hyundai), ki je pri veliki hitrost trčil v snežni zid.

Rovanperä, ki se je letos odločil, da ne nastopi na vseh dirkah in je izpustil tudi uvodno v Monte Carlu, je vodil po treh hitrostnih preizkušnjah in je bil zagotovo prvi favorit, glavni izzivalec pa naj bi mu bil prav Estonec, ki je na tem reliju zmagal leta 2019 in lani.

Ob odstopu glavnih kandidatov za vrh je vodstvo prevzel drugi Toyotin voznik, Japonec Takamoto Kacuta, po polovici druge etape je drugi Finec Sapekko Lappi (Hyundai), tretji pa je še en voznik Toyote, Valižan Elfy Evans.

Zmagovalec Monte Carla, Belgijec Thierry Neuville (Hyundai), je na petem mestu, za Kacuto zaostaja 40 sekund.