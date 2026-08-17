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Odtekla skoraj ducat vrhunskih Cooperjevih testov, nato s težavo obula nogavico

Finska tekačica Alisa Vainio z izjemnim maratonskim nastopom na evropskem prvenstvu v Birminghamu navdušila tudi strokovnjake.
Finka Alisa Vainio se je ovenčala z naslovom evropske prvakinje v maratonu. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Galerija
Finka Alisa Vainio se je ovenčala z naslovom evropske prvakinje v maratonu. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Miha Šimnovec
17. 8. 2026 | 19:32
2:03
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Zadnji dan atletskega evropskega prvenstva v Birminghamu je med drugimi v vsem sijaju zablestela tudi Finka Alisa Vainio, ki je prepričljivo opravila s tekmicami v maratonu in se ovenčala z zlato lovoriko. S časom 2;22:26, s katerim je izboljšala rekord prvenstev, je za skoraj pet minut ugnala drugouvrščeno Madžarko Lili Anno Vindics-Toth.

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»Nisem veliko spala in tudi časa, da bi zbrala misli, še ni bilo,« je po vrnitvi v domovino dejala 28-letna Finka in priznala, da še čuti posledice izjemnega teka. »Sprednja stegenska mišica na eni nogi je zelo otrdela. Le s težavo sem si obula nogavico,« je zaupala Alisa Vainio, ki je maraton – kakor so izračunali – v povprečju pretekla s hitrostjo približno 4,9 metra na sekundo.

Alisa Vainio si je z osvojitvijo zlate lovorike na evropskem prvenstvu izpolnila velik cilj. FOTO: Andrew Boyers/Reuters
Alisa Vainio si je z osvojitvijo zlate lovorike na evropskem prvenstvu izpolnila velik cilj. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Če bi njen tek na 42 kilometrov razdelili na 12-minutne odseke, kolikor traja Cooperjev preizkus, bi pri vsakem od njih pretekla več kot 3500 metrov. To pomeni, da je v Birminghamu zaporedoma opravila skoraj ducat izjemnih Cooperjevih testov. Za primerjavo: že 3000 metrov v dvanajstih minutah velja za zelo dober dosežek. Vainio pa je takšno razdaljo v povprečju presegala vsakih dvanajst minut – in to skoraj dve uri in pol.

Predstava novopečene evropske prvakinje je bila še toliko bolj impresivna, ker proga v Birminghamu še zdaleč ni bila lahka. Maraton je imel namreč precej več višinskih metrov kot običajne proge, zato so bile razmere za tek zahtevnejše.

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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