Odziv na članek Zveza poziva Celjane, naj iz telovadnice umaknejo Fabjana

Na portalu delo.si je bil dne 15. 10. 2025 objavljen zapis z naslovom »Zveza poziva Celjane, naj iz telovadnice umaknejo Fabjana«, ki je povzet po STA. V nadaljevanju podajam kratek odziv na ta zapis, za katerega prosim, da ga v celoti objavite.

V zvezi z objavljenim zapisom na portalu delo.si »Zveza poziva Celjane, naj iz telovadnice umaknejo Fabjana« z dne 15. 10. 2025 razberem, da ima del vodstva Judo zveze Slovenije (JZS) potrebo po povzročanju pritiska v medijih zoper mene. Iz same objave je namreč razbrati, da je bila JZS tista, ki je medije obvestila o nekakšni novi zahtevi in je tako povsem nerazumljivom, s kakšnim ciljem se medijsko »pogreva« zadevo ter tako onemogoča na eni strani meni, na drugi strani pa organom Republike Slovenije, da v skladu s predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije, izpeljejo postopek brez zunanjih obremenitev in pritiskov. In to kljub temu, da je JZS sama v izjavah za javnost v juliju/avgustu 2025 podala izjavo, da se do konca postopka v zvezi z očitki zoper mene ne bo več izjasnjevala. Naj pojasnim, da sem, prav z namenom, da se ne ustvarja nepotrebnih pritiskov in izrednih razmer vse od izbruha »afere Fabjan« dejansko opustil vodenje treningov, ki sem jih prepustil trenerjem v klubu. Prav tako v tem času nisem bil na nobenem tekmovanju v vlogi trenerja. Nikakor pa ne vidim razloga, da ne bi bil gledalec na tribuni na judo tekmovanjih ali da ne bi smel biti ob ali občasno tudi v objektih, ki so moja last in v katerih poteka vadba in to na tribuni ob tatamiju. Že samo ta zadnja poteza obveščanja medijev s strani JZS, potrjuje mojo tezo, da gre za namerno sproženo »afero« s strani nekaj vodilnih v JZS.

Marjan Fabjan