Oglasil se je judoist, ki je brutalno napadel tekmeca

Štiri dni po incidentu, ki je močno odmeval v judoističnih krogih, se je oglasil Akaki Japaridze. Član kluba iz Leipziga je uvodoma obsodil vsakršno nasilje v športu in prevzel odgovornost za to, kar se je zgodilo. Toda 24-letni Gruzinec se svojemu nemškemu tekmecu Timu Caveliusu (še) ni opravičil za napad po koncu dvoboja v nemški ligi, pri katerem mu je z boksarskimi udarci zlomil čeljust. »Vsaka oblika telesne agresije je v športu nesprejemljiva. Prevzemam odgovornost za to, kar se je zgodilo,« je sporočil 24-letni Gruzijec. A pričakovanega opravičila v njegovem zapisu na družbenem omrežju Instagram ni bilo. Ravno nasprotno, Japaridze je poskušal pojasniti, da njegov izbruh ni bil posledica poraza. Po njegovih besedah je v karieri doživel že veliko zmag in tudi porazov, vendar je ...