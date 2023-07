Ogrevalna dvorana ni nared

Šestnajst dni pred začetkom Olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem), ki ga bo konec julija gostil Maribor, gradnja atletske ogrevalne dvorane na atletskem štadionu na Poljanah še vedno ni v celoti končana. Direktorica tekmovanja Nataša Ritonija je kljub temu zagotovila, da atletsko tekmovanje zaradi tega ni ogroženo.

Kot je Ritonija povedala danes, so za izvedbo tekmovanja že dobili zeleno luč s strani mednarodnih tehničnih delegatov, dodaten pregled pa bodo opravili v ponedeljek, ko bodo dorekli vse podrobnosti okoli izvedbe.

Na enem največjih mednarodnih športnih dogodkov v Mariboru bo na različnih tekmovanjih sodelovalo več kot 3600 mladih športnikov iz vse Evrope, med njimi je prijavljenih 634 atletov. Ti bodo v novi ogrevalni dvorani imeli možnost ogrevanja za šprinterske in tehnične discipline, za vse ostale pa bodo ogrevalne površine pripravili v bližnjem Športnem parku Tabor.

Tudi po zagotovilih mariborskega podžupana Sama Petra Medveda bodo osnovni pogoji za izvedbo tekmovanja pravočasno izpolnjeni, do ponedeljkovega obiska mednarodnega delegata naj bi bili končani tako tribuna kot ogrevalna steza v dvorani.

Vzroke za zamude je pripisal neugodnim vremenskim razmeram, saj so danes našteli že 40. deževni dan na gradbišču, pri čemer se je zahvalil vsem, ki se trudijo za pravočasno dokončanje del. Trenutno po njegovih besedah izvajajo še zadnja dela, imajo še 16 dni časa, je pa priznal, da je že prepozno za namestitev strehe na tribuni.

Kot je ob tem povedal vodja športne infrastrukture pri javnem podjetju Šport Maribor Robert Herga, bodo naredili vse, da bo tekmovanje potekalo brez težav, nadzornik projekta Vladimir Dragorajac pa je obljubil, da bo celoten projekt, ki bo sicer pomemben tudi za mariborsko atletiko v prihodnje, pod streho do konca avgusta.

Se je pa omenjeni projekt tudi zaradi nujnosti hitre izvedbe že podražil za več kot milijon evrov in je po zadnjih ocenah vreden 6,5 milijona evrov, od tega bo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport še vedno prispevalo tri milijone evrov, ostali del pa mora zagotoviti mestna občina. Da bi zagotovili dodaten denar, so se na mestni občini odpovedali delu načrtovane ureditve nabrežja Drave.