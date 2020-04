OI le v primeru popolnega nadzora nad pandemijo virusa

Tokio - Japonski premier Šinzo Abe je v nagovoru pred parlamentom dejal, da bo nemogoče gostiti olimpijske igre prihodnje leto v Tokiu, če ne bo nadzora nad pandemijo novega koronavirusa, poročajo japonski mediji. »OI moramo pripraviti tako, da bo svet videl, da smo v resnici dobili bitko proti novemu koronavirusu,« je povedal Abe in nadaljeval: »Drugače bo težko organizirati OI. Že ves čas pravimo, da moramo OI in paralimpijske igre pripraviti tako, da bodo lahko tekmovalci in gledalci varni.«



O tem, da bi bile lahko OI odpovedane, če se pandemija ne bo umirila, je že v torek govoril Joširo Mori, predsednik organizacijskega odbora Tokio 2020, v pogovoru za japonski dnevnik Nikkan Sports: »Na vprašanje, ali je možno OI prestaviti na 2022, če bi bilo to nujno, bom kratko in jasno rekel – Ne! – ter dodajam: v tem primeru bodo OI odpovedane.«



Japonski strokovnjak za infekcijske bolezni Kentaro Ivata je 20. aprila dejal, da bi morala biti za izvedbo iger izpolnjena dva pogoja. Prvi je nadzor nad covidom-19 na Japonskem, drugi pa nadzor nad boleznijo tudi povsod drugod, ker bodo na igre prišli športniki in gostje z vsega sveta. Nekateri zdravstveni strokovnjaki pa menijo, da bi bile lahko OI le v primeru, če bi bilo prej odkrito in nato tudi na voljo učinkovito cepivo v zadostnih količinah.