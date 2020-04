OI po enaki časovnici, MOK obljubil pomoč zvezam (VIDEO)

Tisoč stanovanj že prodali

Prireditelji olimpijskih iger v Tokiu, ki so jih zaradi pandemije novega koronavirusa preložili v leto 2021, so danes potrdili, da se bodo igre odvijale po enakem časovnem razporedu in v istih objektih, kot je bilo predvideno za letos poleti.Odločitev o prestavitvi olimpijskih iger v teh dneh dobiva vse bolj pozitivno oceno v javnosti. Razmere so se namreč tudi na Japonskem zaostrile do te mere, da so bile oblasti prisiljene izreči izredne razmere in ukrepe za zajezitev širjenja. V okviru ukrepov bi bili prireditelji iger v težkem položaju pri zadnjih pripravah in v veliki negotovosti. Poznavalci gospodarskih razmer pa OI 2021 vidijo tudi kot pomemben vir pri ponovnem zagonu gospodarstva po krizi.Priprave na igre spet tečejo in prav danes so se sestali predstavniki organizacijskega odbora iger in koordinacijske komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki jo vodi. Slednji je na novinarski konferenci ostal brez odgovora na vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se pandemija v letu dni ne bo umirila. Odvrnil je le, da bodo MOK in prireditelji sledili priporočilom Svetovne zdravstvene organizacije.Igre bi morale biti po prvotnem načrtu na sporedu med 24. julijem in 9. avgustom letos, MOK pa jih je marca preložil na termin med 23. julijem in 8. avgustom prihodnje leto. Zdajšnji načrt predvideva enako časovnico iger in da se bodo tekmovanja odvijala v istih objektih. Pri MOK vendarle poudarjajo, da bodo poskušali znižati stroške za igre.Pri 43 tekmovališčih prireditelje čaka kar nekaj pogajanj, saj gre delno za zasebno lastnino in zagotovil vseh lastnikov še nimajo. Podobno velja za olimpijsko vas za športnike, saj je bilo predvideno, da naj bi stanovanja po letošnjih igrah prenovili in predali novim lastnikom. Okoli 1000 stanovanj iz kompleksa olimpijske vasi je namreč že prodanih.Pomembno sporočilo pa je Coates danes posredoval mednarodnim panožnim športnim zvezam, ki jim je v času pandemije in odpovedi tekmovanj obljubil finančno pomoč Mednarodnega olimpijskega komiteja: »Ne moremo mirno čakati in gledati, kako bodo zveze propadle. Pomagali jim bomo.«