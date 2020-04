OKS čaka na navodila vlade

Ljubljana - Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), je povedal, da uradnih komentarjev vladnih ukrepov za začetek treningov športnikov OKS ne bo dal, dokler ne dobi pisnih stališč in navodil, "kot so bili že pred časom izdani za golf in tenis za rekreativce," je za STA povedal Gabrovec in nadaljeval: "Upamo, da bo 11 predlaganih ukrepov OKS za pomoč športu dobilo čim večjo podporo vlade. Enega pa lahko sprejme takoj, to je glede davka od iger na srečo, ki je bil pred leti sprejet kot interventni ukrep v tedanji ekonomski krizi, a še vedno velja in tu šport izgublja milijone. Pred dvema tednoma sem dobil zagotovila ministra za finance Andreja Širclja, da se to lahko zgodi in da se lahko tako zbrani davek od srečk preusmeri prek Fundacije za šport (FŠO) ter Fundacije za financiranje invalidskih organizacij (FIHO) do uporabnikov."



Dodal je, da se bi prek FŠO tako zbrana sredstva najhitreje in najbolj transparentno razdelila športu takoj. "Denar od iger na srečo neposredno pride iz športa, vsaj kar zadeva Športno loterijo v celoti. Je namenski vir in vlada bi s prej omenjeno odločitvijo takoj in največ v tem trenutku, poleg uvedbe treningov, naredila za slovenski šport," je še dodal Gabrovec.



Predlog omenjenih ukrepov za pomoč športu je 23. aprila sprejel izvršni odbor OKS. Ta je že pred časom opravil poizvedbo med športnimi organizacijami o posledicah epidemije novega koronavirusa. Ugotovili so, da je mesečni strošek za plače v športnih organizacijah okrog pet milijonov evrov, najmanj 26 milijonov evrov pa je izpada prihodkov zaradi popolne ustavitve dejavnosti, upad pa se še povečuje in ga tudi po koncu epidemije ne bo mogoče nadomestiti.