OKS: Do povračila upravičena tudi športna društva in zavodi

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS - ZŠZ) predlaga, da se med upravičene delodajalce, ki lahko pod enakimi pogoji kot podjetja pridobijo delno povračilo izplačanih nadomestil po interventnem zakonu, doda tudi društva, zavode in ustanove.



Nacionalni olimpijski komite je skupaj z Rdečim križem, Zvezo prijateljev mladine Slovenije, Centrom nevladnih organizacij Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije in Nacionalnim forumom humanitarnih organizacij poslal odboru državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide dopolnilo k 2. členu zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače.



»Predstavniki različnih organizacij podpiramo interventne ukrepe, ki so bili v zadnjih dneh sprejeti za spopadanje s širjenjem novega koronavirusa, so zapisali pri slovenskem olimpijskem komiteju. Podpiramo tudi interventni zakon in njegove ukrepe, s katerimi se bodo vsaj nekoliko ublažile posledice za delodajalce,« so še zapisali.

Prezrtih čez 9000 zaposlenih v društvih, zavodih in ustanovah

Pri OKS opozarjajo, da je v predlogu zakona ostalo spregledanih čez 9000 zaposlenih v slovenskih društvih, zavodih in ustanovah. Mnogi od njih so že ali še bodo namreč enako prizadeti kot gospodarske družbe. V skladu z vladnimi navodili so tudi ti delodajalci prenehali izvajati svoje dejavnosti. Gre za socialnovarstvena društva, ki zapirajo dnevne centre, svetovalnice, športna društva so prenehala z organizacijo treningov, rekreacijskih dejavnosti, kulturna društva so odpovedala vse javne priredite. Zato pri OKS predlagajo, da se med upravičene delodajalce, ki lahko pod enakimi pogoji kot podjetja pridobijo delno povračilo izplačanih nadomestil po interventnem zakonu, doda tudi društva, zavode in ustanove.