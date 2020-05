OKS: Pozdravljamo vladne ukrepe in pričakujemo nadaljnjo pomoč športu

»Zelo v redu je, da se ni kar takoj črtalo vseh športnih panog, ki so kontaktne«

Simona Kustec je popoldne predstavila vladno rahljanje ukrepov na področju športa. FOTO: Mavric Pivk

Blaž Perko z OKS je pozdravil prve ukrepe vlade, toda pričakuje še večjo podporo športu. FOTO: Irena Herak



Športne organizacije živijo tudi od sponzorskih sredstev, ki se bodo gotovo krčila

Generalni sekretar OKSje povedal, da so predloge ukrepov za sproščanje vladi posredovali pred dvema tednoma in da je vlada danes upoštevala predloge , ki so jih na OKS pripravili skupaj z direktoratom za šport in uskladili s pristojnim ministrstvom.»V bistvu smo predloge ukrepov že pred časom uskladili z direktoratom za šport na. So približno takšni, kot smo si predstavljali, da naj bi bili v teh zdravstvenih razmerah in ob sproščanju ukrepov. Tu je zdravstvena stroka tista, ki pove, kaj je možno in kaj ne,« je uvodoma povedal Perko.»Zelo v redu je, da se ni kar takoj črtalo vseh športnih panog, ki so kontaktne, pa reklo kolektivnim športom, da se ne sme ničesar početi. To je bil naš glavni motiv pri pripravi ukrepov. Da se prilagodi treninge na način, ki je ustrezen za zdravstveno stroko. To je zdaj sprejeto, glede na to, da se bo situacija preverjala na 14 dni, bomo potem videli, kako naprej,« je dodal Perko in povedal, da ježe takoj obvestil tudi vse svoje članice o uvedbi sprostitvenih ukrepov.Kustečeva pa je na novinarski konferenci še pojasnila, da v naslednjem obdobju pričakuje intenzivne pogovore tudi o sproščanju ukrepov za ekipne športe, konkretnih datumov za njihove skupinske treninge in tekme pa ni navedla. Priso v torkovem odprtem pismu izpostavili, da bi lahko imel le nogomet izgubo v višini 10 milijonov evrov , če ne bo kmalu prišlo do sproščanja ukrepov tudi za kolektivne športne panoge. Pri NZS so opomnili, da je nogomet nekoliko bolj kot drugi športi odvisen od opravljanja lastne dejavnosti, saj ostali prihodki, bodisi od države ali iz drugih virov, predstavljajo le majhen delež v proračunih klubov in nogometnih deležnikov.Za zdaj lahko ekipni športniki trenirajo le pod pogoji in v skladu s smernicami, ki jih je danes objavil NIJZ, in ki ne dovoljujejo stikov med udeleženci treninga. Tako še ni dovoljena vadba v skupinah, saj je treba ves čas ohranjati razdaljo najmanj dveh metrov do drugih oseb. »Kar se tiče nadaljevanja sezone in tekmovanj oziroma končanja prvenstva tako individualnih kot kolektivnih športov, je, nato pa je na panožni zvezi, da tekmovanja organizira tako, kot jih ima v načrtu. Panožne športne zveze so po zakonu o športu nosilci tekmovalnih sistemov in one jih tudi upravljajo,« je dodal generalni sekretar OKS.Pri OKS pa so že aprila vladi posredovali tudi sveženj 11 predlogov ukrepov za neposredno pomoč športu, ki so ga uskladili z direktoratom za šport na MIZŠ. Predstavljeni so že bili vladnim predstavnikom, za zdaj pa še niso našli svojega mesta v protikoronskih zakonih vlade. »Mi smo te ukrepe posredovali že precej pred časom predvsem v luči priprave tako imenovanega mega protikoronskega zakona za pomoč pri odpravljanju posledic koronavirusne epidemije na različnih področjih, med drugim tudi v športu. Zlasti v pomoč športnim organizacijam, ki so se znašle v nezavidljivem položaju.in pomagala oživiti to dejavnost, ki se zaradi omejitev, ki veljajo ob pandemiji, sama ne more preživljati,« je poudaril Perko.»Dejstvo je, da se športne organizacije preživljajo z organiziranimi vadbami, vadninami, javnimi sredstvi, ki jih pridobijo z izvajanjem javnih programov, s prodajo vstopnic, z organizacijo raznih licenčnih seminarjev in podobno, česar pa sedaj ne morejo izvajati. Pa seveda živijo tudi od sponzorskih sredstev, ki se bodo gotovo krčila. Tudi za ta del smo vladi predlagali olajšave, da teh sredstev ne bi kar ukinjali,« je izpostavil Perko.»To, kar je bilo dogovorjeno, se je izpeljalo, zdaj pa gremo naprej. Konkretno pri OKS pričakujemo, da bomo tudi glede teh predlogov za pomoč športu kmalu dobili kakšen odgovor, glede na to, da smo zdaj končno spravili 'skozi' sprostitvene ukrepe za vrhunski šport. Zdaj pa naprej,« je še dejal Perko.