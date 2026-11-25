Slovenski šport niso samo olimpijske medalje, rekordi in uspehi, ob katerih se veseli vsa Slovenija. Slovenski šport so tudi tisoči otrok, ki vsak dan obiskujejo treninge, se veselijo prvih športnih dosežkov, sklepajo prijateljstva in odkrivajo svoje sposobnosti. Žal pa nekateri med njimi šport opustijo tudi zato, ker stroški vadnin, opreme, prevozov in tekmovanj presegajo finančne zmožnosti njihovih družin. Vsak otrok bi moral imeti priložnost za ukvarjanje s športom, ne glede na kraj bivanja, socialni položaj ali finančne zmožnosti staršev. K temu lahko prispevamo vsi.

Velike športne zgodbe se začenjajo v lokalnem okolju

V lokalnih športnih klubih in društvih se začenjajo številne uspešne športne zgodbe. Foto: Olimpijski komite Slovenije

Šport je dragocena popotnica za življenje

Slovenija ima bogato tradicijo športnega udejstvovanja. Po podatkih AJPES je bilo ob koncu leta 2025 v Sloveniji nekaj manj kot 8000 športnih društev, po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje pa se dejavnosti športnih društev redno ali občasno udeležuje 61,5 odstotka 11-letnikov in 37,9 odstotka 15-letnikov. Prav lokalni športni klubi in društva so okolje, v katerem otroci največkrat pridobijo prve športne izkušnje. V njih so svoje športne poti začeli tudi naši najuspešnejši športniki, ki nas danes navdušujejo na največjih svetovnih tekmovanjih. Za njihovimi uspehi so številni trenerji, prostovoljci in drugi športni delavci, ki s svojim znanjem, predanostjo in pogosto tudi prostovoljnim delom skrbijo za kakovostne športne programe in razvoj mladih talentov. Močna mreža lokalnih športnih klubov in društev je zato eden ključnih temeljev prihodnosti slovenskega športa.

Z namenitvijo enega odstotka dohodnine lahko vsak prispeva k razvoju slovenskega športa. Foto: Olimpijski komite Slovenije

Ni treba, da otrok postane olimpijec, da bi mu šport pomembno obogatil življenje.

Redna telesna dejavnost prispeva k zdravemu telesnemu in duševnemu razvoju, obenem pa šport otroke uči vztrajnosti, discipline, odgovornosti, spoštovanja, sodelovanja in poštene igre. Na treningih se otroci učijo postavljati cilje, sprejemati poraze, se veseliti uspehov drugih in zaupati vase. Pridobivajo občutek pripadnosti, razvijajo samozavest in oblikujejo zdrave življenjske navade. To so izkušnje in vrednote, ki jih bodo spremljale tudi zunaj športnih igrišč in skozi odraslo življenje.

En odstotek dohodnine za več športnih priložnosti

K nadaljnjemu razvoju slovenskega športa lahko prispevate tudi vi. Do enega odstotka svoje dohodnine lahko namenite upravičeni športni organizaciji – klubu, društvu ali športni zvezi po lastni izbiri. Takšna donacija vas ne stane nič, saj gre za del dohodnine, ki bi sicer ostal v državnem proračunu.

Z donacijo 1 % dohodnine lahko podprete slovenski šport brez dodatnega stroška. Foto: Aleš Fevžer

Za športne organizacije pa lahko tako zbrana sredstva pomenijo pomembno podporo pri izvedbi vadbenih programov, nakupu športne opreme, organizaciji tekmovanj in ustvarjanju boljših pogojev za vključevanje otrok v šport.

Svoj odstotek dohodnine lahko preprosto namenite prek spletnega obrazca Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer izberete športno organizacijo, ki jo želite podpreti.

Foto: Olimpijski komite Slovenije

Ni treba biti športnik, trener ali športni delavec, da bi postali del uspešne slovenske športne zgodbe. Podprimo šport, da bo čim več otrok lahko odkrilo veselje do gibanja, razvijalo svoje sposobnosti in uresničevalo svoje športne sanje. In da se bomo tudi v prihodnje skupaj veselili slovenskih športnih uspehov.

Namenite 1 % dohodnine slovenskemu športu Za leto 2026 je rok za oddajo oziroma spremembo zahteve 31. december 2026. Že veljavna zahteva praviloma ostane v veljavi do spremembe ali preklica.

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