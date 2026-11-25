Slovenski šport niso samo olimpijske medalje, rekordi in uspehi, ob katerih se veseli vsa Slovenija. Slovenski šport so tudi tisoči otrok, ki vsak dan obiskujejo treninge, se veselijo prvih športnih dosežkov, sklepajo prijateljstva in odkrivajo svoje sposobnosti. Žal pa nekateri med njimi šport opustijo tudi zato, ker stroški vadnin, opreme, prevozov in tekmovanj presegajo finančne zmožnosti njihovih družin. Vsak otrok bi moral imeti priložnost za ukvarjanje s športom, ne glede na kraj bivanja, socialni položaj ali finančne zmožnosti staršev. K temu lahko prispevamo vsi.
Redna telesna dejavnost prispeva k zdravemu telesnemu in duševnemu razvoju, obenem pa šport otroke uči vztrajnosti, discipline, odgovornosti, spoštovanja, sodelovanja in poštene igre. Na treningih se otroci učijo postavljati cilje, sprejemati poraze, se veseliti uspehov drugih in zaupati vase. Pridobivajo občutek pripadnosti, razvijajo samozavest in oblikujejo zdrave življenjske navade. To so izkušnje in vrednote, ki jih bodo spremljale tudi zunaj športnih igrišč in skozi odraslo življenje.
K nadaljnjemu razvoju slovenskega športa lahko prispevate tudi vi. Do enega odstotka svoje dohodnine lahko namenite upravičeni športni organizaciji – klubu, društvu ali športni zvezi po lastni izbiri. Takšna donacija vas ne stane nič, saj gre za del dohodnine, ki bi sicer ostal v državnem proračunu.
Svoj odstotek dohodnine lahko preprosto namenite prek spletnega obrazca Olimpijskega komiteja Slovenije, kjer izberete športno organizacijo, ki jo želite podpreti.
Ni treba biti športnik, trener ali športni delavec, da bi postali del uspešne slovenske športne zgodbe. Podprimo šport, da bo čim več otrok lahko odkrilo veselje do gibanja, razvijalo svoje sposobnosti in uresničevalo svoje športne sanje. In da se bomo tudi v prihodnje skupaj veselili slovenskih športnih uspehov.
Za leto 2026 je rok za oddajo oziroma spremembo zahteve 31. december 2026. Že veljavna zahteva praviloma ostane v veljavi do spremembe ali preklica.
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