Okužbi med srenjo formule 1

Spielberg - Številni ljubitelji dirk formule 1 za svetovno prvenstvo so dolgo čakali na uvod v sezono, ga le dočakali na Spielbergu na avstrijskem Štajerskem, kjer je bila nato en teden pozneje še predstava št. 2, zdaj se je karavana preselila v Budimpešto na še eno tradicionalno prizorišče. Toda namesto veselja v pričakovanju tretje dirke je udarila novica o dveh pozitivnih izvidih pri testiranju na koronavirus.



Kot so »čivknili« na twitterju iz uradne službe za stike z javnostjo pri formuli 1, na drugi dirki obeh okuženih ni bilo, imen pa vsaj zaenkrat niso razkrili. Sodeč po zapisih iz avstrijskih medijev so sicer v zadnjem tednu opravili kar 4992 testov med udeleženci premiere na Spielbergu, kjer sicer ni bilo navzočih gledalcev, brez teh pa bo seveda minil tudi prihajajoči spektakel na znamenitem Hungaroringu.