Okužen odbojkar ACH Volleyja

Ljubljana - V odbojkarskem klubu ACH Volley so včeraj po tekmi s Krko dobili informacijo, da je bil eden izmed igralcev kluba, ki je sicer bil v izolaciji od začetka tedna, pozitiven na testu za koronavirus (COVID-19).



Igralec naj bi se okužil na petkovem privatnem dogodku in od takrat ni bil v stiku z nobenim drugim igralcem ali članom ekipe, tako strokovnega štaba kot operativne službe. Treningi v Stožicah tako trenutno niso prekinjeni, vsi drugi igralci se počutijo dobro in zaradi obolelega igralca ni posledic. Igralec se sicer že počuti bolje in je v samooskrbi.